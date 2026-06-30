DAX-Dividendensumme soll 2027 um 7 Prozent steigen

Der DAX hat im ersten Halbjahr kaum geliefert – die Dividenden dagegen schon. Mit der Qiagen-Hauptversammlung ist die Saison abgeschlossen: Für das Geschäftsjahr 2025 schütteten die DAX-Konzerne insgesamt 54,6 Milliarden Euro aus, 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bemerkenswert ist die Diskrepanz zur Kursentwicklung. Der DAX-Performanceindex liegt seit Jahresbeginn nur leicht im Plus; ohne Dividendenanrechnung stünde er sogar im Minus. Mehr als 600 Indexpunkte stammen rechnerisch aus Ausschüttungen. Das zeigt, wie stark die Dividende den deutschen Leitindex im schwachen ersten Halbjahr stabilisiert hat.

Hierzu mehr in der Analyse der Societe Generale…