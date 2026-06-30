DAX baut Gewinne deutlich aus, US-Börsen vor festem Start - Silber steigt

Größte DAX-Gewinner sind Siemens Energy (+5,8 Prozent), Infineon und Siemens. Die Deutsche Bank rät, die Siemens-Energy-Aktie zu kaufen und setzt ihr ein Kursziel von 200 Euro, das entspricht noch 21 Prozent Aufwärtspotenzial. Adidas -Titel holen ihre Verluste aus dem frühen Handel auf und notieren etwas fester, nachdem sie zuvor durch das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM belastet worden waren.

Der deutsche Leitindex hat seine Gewinne am Dienstag deutlich ausgebaut. Aktuell (Stand 13:50 Uhr) steigt der DAX um 1,5 Prozent auf 25.010 Punkte und tendiert damit wieder knapp über der Marke von 25.000 Zählern. Die anderen europäischen Leitbörsen verzeichnen ebenfalls klare Gewinne. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,3 Prozent an. während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 1,1 Prozent aufwärts geht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Investoren schlugen europaweit zudem bei Chipaktien zu. ASML kletterten um 3,2 Prozent, Infineon um 3,4 Prozent und BE Semiconductor um 2,0 Prozent.

Rückenwind für Europa kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial Average am Montag auf einem neuen Allzeithoch schloss und die Indikationen dafür sprechen, dass es heute weiter aufwärts geht. Unterstützt wurde der Dow unter anderem von einem kräftigen Plus bei der Google-Mutter Alphabet (+5 Prozent), die ihren ersten Handelstag als neues Dow-Mitglied feierte. Der technologielastige Nasdaq Composite sprang um 2,1 Prozent nach oben sprang.

US-Future-Indikationen

Die US-Aktien-Futures setzen ihren moderaten Aufwärtskurs am frühen Dienstag eineinhalb Stunden vor Börsenstart in New York fort. Die Futures für den Dow Jones liegen minimal im Plus (+0,1 Prozent), während die Indikationen für den S&P 500 (+0,2 Prozent) und den technologielastigen Nasdaq 100 (+0,3 Prozent) auf leichte Gewinne zur Markteröffnung in New York hindeuten. Ein vorbörslicher Ausreißer ist das Rüstungsunternehmen AeroVironment, dessen Aktie nach starken Quartalszahlen nachbörslich um 19 Prozent in die Höhe schoss. Im Tagesverlauf warten US-Anleger zudem auf die Zahlen von Nike und neue Konjunkturdaten (JOLTS-Arbeitsmarktdaten, Chicago PMI und das Verbrauchervertrauen).

Rohstoffe: Ölpreise geben nach, Lage bleibt fragil

Die Ölpreise tendieren im Nachmittagshandel ohne eine klare Richtung, während sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten etwas entspannen. Brent-Rohöl fiel zuletzt um 0,1 Prozent auf 73,08 US-Dollar je Barrel, WTI-Rohöl stieg hingegen um 0,2 Prozent auf 70,88 US-Dollar.

Der Goldpreis steigt am Spotmarkt um 0,4 Prozent auf 4.032 US-Dollar und notiert damit wieder über der Marke von 4.000 US-Dollar. Für Silber geht es 1,6 Prozent aufwärts.

Devisen und Krypto

Der Devisenmarkt agiert im Vorfeld der US-Konjunkturdaten abwartend. Der Euro fällt 0,3 Prozent zum US-Dollar auf 1,1393. Der japanische Yen fiel am Dienstag auf den tiefsten Stand zum US-Dollar seit 40 Jahren. Die Währung bleibt im Fokus der Händler, da ein Eingriff der japanischen Notenbank immer wahrscheinlicher wird. Gleichzeitig stützt ein schwacher Yen allerdings den exportorientierten japanischen Aktienmarkt (Nikkei).

Die Kryptowährung Bitcoin zeigt sich am Dienstag wieder schwächer und büßt 2,1 Prozent ein auf 59.080 US-Dollar. Für Ether geht es 2,9 Prozent abwärts..

Asiatische Märkte mit Tech-Rückenwind

In Asien zeigte sich ein uneinheitliches, aber mehrheitlich freundliches Bild. Die Erholung der US-Tech-Werte schwappte sichtlich auf die asiatischen Handelsplätze über, da die Risikobereitschaft der Anleger im Technologiesektor zurückkehrte. In Japan schloss der Nikkei 225 um 0,9 Prozent höher, gestützt unter anderem von Rakuten (+5,4 Prozent), nachdem Berichte über staatliche Milliardensubventionen für Satellitennetzwerke die Aktie beflügelten.

Der Kospi in Südkorea stieg um 1,0 Prozent. Hier sorgte Samsung Electro-Mechanics mit einem millionenschweren MLCC-Liefervertrag für KI-Komponenten (+9 Prozent) für erhebliche Kauflaune. Keine einheitliche Linie fanden die Benchmarks in China. Während der Festlandindex CSI 300 um 1,1 Prozent zulegte, verbuchte der Hongkonger Hang Seng ein Minus von 0,6 Prozent.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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