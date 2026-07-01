Siemens schießt auf neue Allzeithochs: So weit kann's jetzt noch gehen!

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anteile des traditionsreichen Industriekonzerns Siemens waren am Dienstag stark gefragt. Die Aktie kletterte im XETRA-Handel um 4,4 Prozent und trugen angesichts des hohen Indexgewichts damit maßgeblich zur Rückkehr des deutschen Leitindex DAX über die 25.000-Punkte-Marke bei.

Angetrieben wurde die Rallye nicht zuletzt durch eine Reihe positiver Analystenkommentare. Vor allem die Kurszielanhebungen der UBS und der Bank of America (beide 310 Euro) machten Eindruck auf die Anlegerinnen und Anleger. Noch optimistischer zeigte sich sogar Rothschild & Co Redburn, wo der faire Wert der Aktie auf 355 Euro veranschlagt wird – das impliziert einen Anstieg um 26,3 Prozent.

Anschlussrallye dürfte folgen – nur wie weit?

Mithilfe der jüngsten Kursgewinne steigern die Münchner ihre bislang erfolgreiche Bilanz auf ein Plus von 17,6 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel. Doch nicht nur das, denn am Dienstag wurde auch ein neues Allzeithoch markiert. Die gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Wie weit kann eine Anschlussrallye jetzt noch gehen, nachdem die Aktie auch den in den vergangenen Wochen wichtigen Widerstand bei 280 Euro geknackt hat?

Ein langfristig (fast) unerschütterlicher Trend ...

Übergeordnet befindet sich die Siemens-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zwar kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu erhöhter Volatilität – vor allem im Zusammenhang mit dem Zoll-Crash im vergangenen Jahr und dem Iran-Krieg in diesem Jahr – doch das Kaufinteresse war anhaltend groß genug, als dass sich die Anteile auch aus zeitweise misslichen Langen, wie dem Unterschreiten der wichtigen 200-Tage-Linie, befreien konnte. Das zeigt ein anhaltend großes Grundvertrauen von Investoren in das Unternehmen und seine Aktie.

Im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg war es zwar zu einem Death Cross der Durchschnittslinien und neben dem Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte zu einer Reihe von Verkaufssignalen gekommen, doch diese konnten, ausgehend von überkauften Niveaus der Aktie gekontert werden.

Seither läuft eine Erholungsrallye, die nach dem neuen Allzeithoch vom Dienstag jetzt in eine Anschlussrallye münden dürfte. Anlass für diese Vermutung ist die Erholung der technischen Indikatoren RSI und MACD, die beide Rückenwind liefern.

... der jetzt zu Kursen oberhalb von 300 Euro führen dürfte

Zwar liegen im RSI erste bearishe Divergenzen vor – dieser ist zuletzt gegen den Trend der Aktie gefallen, was ein Vorbote für eine Trendwende sein kann – doch der Abstand zu den bisherigen Jahreshochs ist nicht allzu groß, sodass der RSI den Ausbruch und das neue Hoch im Fall weiterer Gewinne noch bestätigen könnte.

Auch im Trendstärkeindikator MACD liegen bearishe Divergenzen vor, allerdings hat sich dieser erst in den vergangenen Tagen wieder über seine Signallinie geschoben. Das deutet auf einen an Fahrt gewinnenden Aufwärtstrend hin und dürfte die Rallye oberhalb des Widerstands bei 280 Euro beschleunigen. Solange die Aktie jetzt nicht abrupt kehrt macht und die bearishen Divergenzen doch bestätigt, stehen höheren Kursen also nichts im Weg – auch weil der RSI auch auf Wochen- und Monatsbasis noch Platz bietet mit Zählerständen von etwa 65 und 66. Da ist Infineon sehr viel stärker überkauft (Monats-RSI bei fast 80 Punkten).

Für Ausbruchsrallyes sind, je nach Volatilität des zugrundeliegenden Basiswertes, initiale Kursgewinne von 10 bis 15 Prozent üblich. Das würde im Fall von Siemens Kurse um 320 Euro bedeuten und stünde im Einklang mit den jüngst angehobenen Kurszielen. Investierte Anlegerinnen und Anleger bleiben also unbedingt am Ball und erwägen erst nach einer deutlich erkennbaren Top-Bildung erste Gewinnmitnahmen.

Fazit: Nur die Bewertung spricht gegen noch höhere Kurse

Der derzeit größte Gegenwind könnte nicht von technischer, sondern von fundamentaler Seite her kommen. Denn die Geschäftsentwicklung hat zuletzt nicht mehr mit der Kursentwicklung Schritt halten können, was zu einer Ausdehnung der Bewertungsvielfachen geführt hat.

Für 2026 ist Siemens mit einem KGVe von 25,3 bewertet und für 2027 mit einem Gewinnvielfachen von 22. Das sind grundsätzlich vertretbare Werte für ein Unternehmen mit hoher Qualität, allerdings liegen die Werte deutlich über dem 10-Jahres-Mittel von 17,6. Ganz beiseiteschieben sollten Anlegerinnen und Anleger das Risiko einer Bewertungskorrektur (die auch seitwärts über die Zeit erfolgen kann) daher nicht.

Grundsätzlich bleiben die Münchner aber aufgrund ihrer hohen Diversifizierung und ihrer Kompetenz, auch ein schwieriges Marktumfeld zu bewältigen, ein unverzichtbares Basisinvestment in den Depots auf Werthaltigkeit bedachter Investoren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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