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    Kupfer beeindruckend stark

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    Kupferpreis: Beginnt jetzt die nächste große Rohstoffrallye?

    Mit Gold, Silber und Platin war zuletzt kein Blumentopf zu gewinnen. Und auch Industriemetalle wie Zink und Kupfer litten auf den ersten Blick – wobei insbesondere Kupfer bei näherer Betrachtung Stärke zeigte.

    Für Sie zusammengefasst
    Kupfer beeindruckend stark - Kupferpreis: Beginnt jetzt die nächste große Rohstoffrallye?
    Foto: AdobeStock

    Aktuelle Kupferpreisentwicklung – Fed-Sitzung wirkt noch immer nach

    Die Juni-Sitzung der Fed ist bereits fast zwei Wochen her, doch ihre Wirkung auf Gold, Silber & Co. ist noch immer wahrnehmbar. Der Termin hat für einen Bruch gesorgt, hatten doch nicht zuletzt die Zinsprojektionen der US-Notenbank Ängste geschürt. Obgleich hohe Anleiherenditen und ein wieder erstarkter US-Dollar den Edelmetallen, Rohstoffen und auch Dax, Dow Jones Ind. etc. zusetzen, ist die Situation nicht ganz so finster, wie es auf den ersten Blick scheint. So spricht unter anderem einiges für ein Comeback bei Silber und auch der Goldpreis wahrt weiterhin seine Chancen auf eine kräftige Preiserholung.

    Alle Augen sind bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet

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    Nachdem die Fed die Finanzmärkte in Aufruhr versetzte, beruhigten die zuletzt veröffentlichten PCE-Daten die Gemüter wieder – zumindest etwas. Die für Donnerstag angesetzte Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Juni könnte für weitere Bewegung an den Märkten sorgen. Wie immer gilt es, neben den neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft auch die Entwicklung der Stundenlöhne im Auge zu behalten. Sie sind ein wichtiger Inflationsindikator. 

    Kupfermarkt kurzfristig gut versorgt

    An dieser Stelle wurde immer wieder die am Kupfermarkt herrschende Diskrepanz zwischen kurzfristigem Überschuss und langfristig zu erwartendem Defizit thematisiert. In ihrem Juni-Bulletin bestätigte die ICSG (International Copper Study Group) den kurzfristigen Überschuss. So wies die Organisation für die Monate Januar bis April einen Überschuss von 239.000 Tonnen Kupfer aus. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es nur 47.000 Tonnen. 

    Die aktuelle Situation täuscht ein wenig darüber hinweg, dass auf mittlere und lange Sicht eine deutliche Zunahme des Kupferverbrauchs zu erwarten ist. Kupfer ist das Zukunftsmetall und findet in zahlreichen Bereichen Anwendung. Auch wenn der KI-Boom durch die sich abzeichnende restriktivere Geldpolitik der Notenbank einen Dämpfer erhalten hat, bleibt das Thema Rechenzentren ein potenzieller Treiber der Kupfernachfrage. Die großen Tech-Konzerne wie Meta, Amazon, Nvidia uvm. werden ihren „KI-Weg“ weiterhin konsequent gehen. 

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    Fazit - Beginnt jetzt die nächste große Rohstoffrallye?

    Kurzzeitig geriet der Kupferpreis ins Wanken, als er unter die Marke von 6 US-Dollar je lb ging. Von dieser Schrecksekunde erholte sich das Industriemetall recht schnell und setzt mittlerweile wieder den Widerstand um 6,2 US-Dollar unter Druck. Sollte der Vorstoß über die 6,2-US-Dollar-Marke gelingen, könnte es für Kupfer rasch in Richtung 6,5 US-Dollar / 6,65 US-Dollar gehen. Dass sich Kupfer trotz jüngster Verluste noch so achtbar hält, ist durchaus beeindruckend, bewegt sich das Industriemetall doch in einer unter saisonalen Aspekten schwierigen Phase.

    Um die eingangs aufgeworfene Frage aufzugreifen: Die aktuelle Konsolidierung könnte den Grundstein für die nächste große Preisrallye bei Kupfer legen. Eine Bewegung auf 7 US-Dollar scheint jederzeit möglich zu sein. Das Industriemetall sieht unter technischen Aspekten stark aus. Unter fundamentalen Aspekten belastet allerdings noch die beschriebene kurzfristige Diskrepanz. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis dieser Belastungsfaktor an Relevanz verliert.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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