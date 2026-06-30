Börsen Update Europa - 30.06. - ATX stark +1,31 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.843,30 PKT und steigt um +0,67 %. Top-Werte: Nordex +4,32 %, Salzgitter +4,14 %, AUMOVIO +3,30 % Flop-Werte: Nemetschek -3,82 %, Lanxess -2,80 %, TKMS -2,13 %

Der DAX bewegt sich bei 24.988,93 PKT und steigt um +1,03 %. Top-Werte: Siemens +4,20 %, Siemens Energy +3,92 %, Bayer +3,78 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -4,67 %, Henkel VZ -1,23 %, SAP -1,03 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.865,44 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +5,50 %, Nordex +4,32 %, Jenoptik +2,70 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -4,67 %, Nemetschek -3,82 %, SUESS MicroTec -2,09 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:26) bei 6.306,73 PKT und steigt um +0,77 %.

Top-Werte: Siemens +4,20 %, Siemens Energy +3,92 %, Bayer +3,78 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -4,67 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,53 %, Hermes International -2,13 %

Der ATX bewegt sich bei 6.436,67 PKT und steigt um +1,31 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,12 %, Erste Group Bank +1,13 %, Raiffeisen Bank International +1,00 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,73 %, DO & CO -1,58 %, EVN -1,20 %

Der SMI steht aktuell (13:59:27) bei 14.266,91 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: ABB +1,99 %, Amrize +1,79 %, Sika +1,42 %

Flop-Werte: Logitech International -5,32 %, CIE Financiere Richemont -1,67 %, Swisscom -1,13 %

Der CAC 40 steht bei 8.401,87 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +2,53 %, ArcelorMittal +2,15 %, SAFRAN +2,00 %

Flop-Werte: Kering -6,36 %, Capgemini -3,59 %, Renault -2,56 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (12:58:23) bei 3.209,88 PKT und steigt um +1,14 %.

Top-Werte: Sandvik +2,36 %, ABB +1,99 %, SKF (B) +1,83 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,83 %, Telia Company -1,58 %, Securitas Shs(B) -0,83 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.170,00 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Viohalco +1,74 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,70 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,63 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,21 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,04 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,77 %