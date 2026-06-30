Albemarle Aktie mit kräftigem Kursplus - 30.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Albemarle Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,34 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Albemarle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,34 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 118,45€, mit einem Plus von +4,34 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Albemarle ist ein US-Chemiekonzern mit Fokus auf Lithium, Brom und Katalysatoren. Haupttreiber ist Lithium für E-Mobilität und Energiespeicher. Albemarle zählt zu den weltweit größten Lithiumproduzenten mit starker Rohstoffbasis in Chile, Australien und den USA. Wichtige Wettbewerber: SQM, Ganfeng, Tianqi, Livent. Vorteile: vertikal integrierte Wertschöpfung, Technologie-Know-how, langfristige Lieferverträge mit OEMs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Albemarle Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -27,19 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um -15,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Albemarle -7,60 % verloren.

Während Albemarle heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,16 %. Damit gehört Albemarle heute zu den auffälligeren Werten.

Albemarle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,33 % 1 Monat -24,49 % 3 Monate -27,19 % 1 Jahr +106,22 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Stand: 30.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,95 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.