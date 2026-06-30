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    Argentina Metals gibt den Abschluss der Übernahme der Landstücke El Salado und La Quimera in Mendoza, Argentinien, bekannt

    Argentina Metals gibt den Abschluss der Übernahme der Landstücke El Salado und La Quimera in Mendoza, Argentinien, bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    30. Juni 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (FSE: VA5) („VLLC“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. März 2026 die Dirección de Minería de la Provincia de Mendoza (das „Bergbauministerium von Mendoza“) die Übertragung und Eintragung von 100 % der Anteile an den Grundstücken El Salado und La Quimera (zusammen die „Grundstücke“), die sich über eine Fläche von 9.980 Hektar in Mendoza, Argentinien, erstrecken, an Argentina Metals S.A.S., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, genehmigt hat (die „Transaktion“).

     

    „Die Genehmigung der Übertragung der Liegenschaften El Salado und La Quimera durch das Bergbauministerium von Mendoza stellt einen wichtigen Meilenstein für Argentina Metals dar“, sagte Raymond D. Harari, CEO von VLLC. „Diese Genehmigung schließt den Erwerbsprozess ab und sichert unsere 100-prozentige Beteiligung an diesen äußerst vielversprechenden Kupferexplorationsgebieten. Die Liegenschaften erweitern unsere Landposition in Mendoza erheblich und stärken unsere Präsenz in einer der wichtigsten aufstrebenden Kupferregionen Argentiniens. Wir schätzen die Unterstützung und Sorgfalt des Bergbauministeriums von Mendoza während des gesamten Prozesses und freuen uns darauf, die Explorationsaktivitäten in Zusammenarbeit mit den Provinzbehörden und den lokalen Gemeinden voranzutreiben.“

     

    Gemäß den Bedingungen der Transaktion hat VLLC die Abschlusszahlung an die Verkäufer der Liegenschaften in Höhe von 195.000 CAD in bar geleistet und 450.000 Stammaktien von VLLC (die „Verkäuferaktien“) ausgegeben. Die Verkäuferaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sowie vertraglichen Handelsbeschränkungen bis zum 25. Februar 2027.

     

    VLLC gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange im Zusammenhang mit der Transaktion 225.000 Stammaktien von VLLC (die „Vermittleraktien“) an einen unabhängigen Vermittler ausgeben wird. Die Vermittleraktien entsprechen einer Vermittlerprovision in Höhe von 54.000 CAD, basierend auf einem Preis von 0,24 CAD pro Aktie. Die Vermittleraktien unterliegen vertraglichen Handelsbeschränkungen bis zum 30. Juni 2027 sowie einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

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