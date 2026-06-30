Altersvorsorgedepot – das ist an Förderung drin

Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot soll zum 1. Januar 2027 starten und die private Altersvorsorge in Deutschland stärker auf Kapitalmarktanlagen ausrichten. Im Mittelpunkt stehen ETFs, Fonds und ausgewählte EU-Staatsanleihen – also Anlageformen, die langfristig höhere Renditechancen bieten können als klassische Garantieprodukte.

Smartbroker hat auf einer neuen Themenseite den aktuellen Stand zum Altersvorsorgedepot kompakt aufbereitet. Dort wird erklärt, wer profitieren kann, welche Zulagen geplant sind und wie die staatliche Förderung grundsätzlich funktionieren soll.

Besonders praktisch ist der Förderrechner von Smartbroker. Damit lässt sich unverbindlich durchspielen, wie hoch der persönliche Vorteil im konkreten Fall ausfallen könnte – abhängig von Lebenssituation, Einzahlungen und möglichen Zulagen.

Das Altersvorsorgedepot ist noch nicht gestartet. Wer sich jedoch früh mit Förderung, Anlageklassen und Kosten beschäftigt, kann ab 2027 informierter entscheiden.

Zur Themenseite und zum Förderrechner von Smartbroker.