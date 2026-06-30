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    RAK ICC eröffnet neues Business Center in Ras Al Khaimah

     

    RAK ICC Launches New Business Centre in Ras Al Khaimah

     

    Neue Initiative schafft eine spezielle Anlaufstelle für Vermögensberater, Family Offices und internationale Familien in den Vereinigten Arabischen Emiraten

     

    RAS AL KHAIMAH CITY, VAE / ACCESS Newswire / 30. Juni 2026 / Das RAK International Corporate Centre (RAK ICC), eines der führenden internationalen Unternehmensregister der VAE für Privatvermögen und grenzüberschreitende Strukturierungen, gab heute die Eröffnung seines neuen Business Centers in Ras Al Khaimah bekannt – ein neuer Standort, der speziell für Berater, Unternehmer, Family Offices und internationale Familien konzipiert wurde, die eine professionelle und dauerhafte Präsenz in den VAE anstreben.

     

    Das Business Center, das am 1. Juli 2026 offiziell eröffnet wird, spiegelt die umfassendere Vision des RAK ICC wider, ein stärker vernetztes und beziehungsorientiertes Ökosystem für Privatvermögen innerhalb des Emirats zu schaffen.

     

    Das Zentrum befindet sich im Hauptsitz von RAK ICC und bietet bequemen Zugang zu wichtigen Verkehrs- und Handelsknotenpunkten. Es liegt etwa 45 Minuten vom Dubai International Airport entfernt und in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Geschäftsvierteln von Ras Al Khaimah. Das Zentrum wurde sorgfältig als helles, modernes und einladendes Umfeld gestaltet und bietet mehr als nur Büroräume – es schafft einen professionellen Rahmen, in dem sich Berater und Kunden treffen, zusammenarbeiten und langfristige Beziehungen aufbauen können.

     

    Die Eröffnung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Position als globaler Standort für international mobile Unternehmer, Investoren und privates Kapital weiter stärken. Da Familien zunehmend nach anspruchsvollen Strukturen für die Nachfolgeplanung, Corporate Governance und den langfristigen Vermögenserhalt suchen, wächst die Nachfrage nach Jurisdiktionen, die Rechtssicherheit mit Zugänglichkeit, Flexibilität und persönlichem Engagement verbinden.

     

    Unter den mehr als 46 Freihandelszonen, die in den VAE betrieben werden, bieten nur drei Jurisdiktionen Stiftungen an. RAK ICC nimmt in diesem Umfeld eine einzigartige Position ein, da es die einzige Jurisdiktion außerhalb eines Finanzzentrums ist, die sich speziell auf die Strukturierung von Privatvermögen konzentriert und internationale Familien, Unternehmer und Berater dabei unterstützt, langfristige Nachlassstrukturen über Generationen und Grenzen hinweg aufzubauen.

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    RAK ICC eröffnet neues Business Center in Ras Al Khaimah   Neue Initiative schafft eine spezielle Anlaufstelle für Vermögensberater, Family Offices und internationale Familien in den Vereinigten Arabischen Emiraten RAS AL KHAIMAH CITY, VAE / ACCESS Newswire / 30. Juni 2026 / Das RAK International …
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