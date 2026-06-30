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    Anleger sollten genau hinsehen

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    Nach 10 Millionen Aktien: Dieser Stahlriese startet die nächste Phase

    ArcelorMittal hat die erste Phase seines langfristigen Aktienrückkaufs abgeschlossen und startet sofort die nächste Runde mit bis zu 10 Millionen Aktien.

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    Anleger sollten genau hinsehen - Nach 10 Millionen Aktien: Dieser Stahlriese startet die nächste Phase
    Foto: Thomas Trutschel - picture alliance / photothek

    Der Stahlkonzern ArcelorMittal treibt sein langfristiges Aktienrückkaufprogramm weiter voran. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die erste Tranche des bis Mai 2030 angelegten Programms vollständig abgeschlossen. Unmittelbar danach beginnt die zweite Phase.

    Erste Tranche vollständig umgesetzt

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    Im Rahmen der ersten Tranche kaufte ArcelorMittal insgesamt 10 Millionen eigene Aktien zurück. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 49,32 Euro je Aktie. Die erworbenen Papiere werden derzeit als eigene Aktien gehalten und sollen zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden.

    Das Rückkaufprogramm war Anfang April 2025 angekündigt worden und erstreckt sich über mehrere Tranchen bis Mai 2030.

    Weitere 10 Millionen Aktien im Fokus

    Nun startet die zweite Tranche. Sie umfasst erneut den Rückkauf von bis zu 10 Millionen Aktien. Die dafür notwendige Ermächtigung wurde auf der Hauptversammlung am 6. Mai 2025 erteilt.

    ArcelorMittal hatte bereits zum Start des Programms erklärt, dass Umfang und Zeitpunkt der einzelnen Rückkaufphasen von mehreren Faktoren abhängen. Dazu zählen insbesondere der nach Dividendenausschüttungen verbleibende freie Cashflow, die Zustimmung der Aktionäre sowie die jeweiligen Marktbedingungen.

    Mindestens die Hälfte des freien Cashflows für Aktionäre

    Nach der aktuellen Kapitalallokationspolitik will der Konzern mindestens 50 Prozent des jährlichen freien Cashflows nach Dividenden an seine Anteilseigner zurückgeben. Aktienrückkäufe sind dabei ein zentrales Instrument.

    Die im Rahmen des Programms erworbenen Aktien sollen vor allem das Grundkapital des Unternehmens reduzieren. Zudem dienen sie dazu, Verpflichtungen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu erfüllen.

    Einer der größten Stahlhersteller der Welt

    ArcelorMittal zählt zu den weltweit führenden Stahl- und Bergbaukonzernen. Das Unternehmen ist in 60 Ländern vertreten und betreibt in 14 Ländern Primärstahlwerke. Nach Unternehmensangaben erzielte der Konzern im Jahr 2025 einen Umsatz von 61,4 Milliarden US-Dollar. Die Rohstahlproduktion lag bei 55,6 Millionen Tonnen, die Eisenerzförderung bei 48,8 Millionen Tonnen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 53,26EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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