Aktien Frankfurt
Dax testet 25.000er Marke - Nasdaq dürfte weiter steigen
- Dax stieg um 1,4% auf 24.973, kurz über 25.000
- Nasdaq treibt US-Techwerte, Schnäppchenjäger aktiv
- Bafin fand Fehler im Mutares Abschluss, Aktie stieg
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag kräftige Kursgewinne gefolgt. An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag deutlich nach oben gegangen und für den Handel am Dienstag werden weitere Gewinne erwartet. Mit diesen guten Vorgaben ging es mit dem deutschen Leitindex Dax am Nachmittag um 1,4 Prozent auf 24.973 Zähler nach oben. Vorübergehend ließ der Dax wieder die Marke von 25.000 Punkten hinter sich.
"Die Erholung an den Börsen bleibt intakt", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Vor allem in den USA seien bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs und trieben den Nasdaq 100 weiter nach oben. Auch die Börsenstatistik spreche klar für den Juli, der historisch zu den stärkeren Börsenmonaten zähle.
Unklar und somit ein Unsicherheitsfaktor bleibt indes die Lage im Nahen Osten. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus gibt es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran.
Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg um ein Prozent auf 31.806 Punkte. Europaweit meldeten die Börsen am Dienstag steigende Kurse. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone lag mit gut einem Prozent im Plus.
Ruhig ist derweil die Nachrichtenlage zu Einzelwerten. An die Spitze des Dax setzten sich die Aktien von Siemens Energy , die um gut fünf Prozent stiegen. Aus jüngsten Aussagen des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Erwartungen liegen könnte, schrieb Analyst Alasdair Leslie vom Investmenthaus Bernstein.
Mit dem Rückenwind von der Nasdaq-Börse waren Aktien der Halbleiterbranche gesucht. Im Dax verteuerten sich Infineon um knapp vier Prozent. Im MDax legten Siltronic , Aixtron und Jenoptik um bis zu drei Prozent zu.
Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Prüfung des Jahresabschlusses von 2023 der Beteiligungsgesellschaft Mutares einen Fehler gefunden. Im Anhang habe ein Vermerk zur Restlaufzeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen gefehlt, teilten Bafin und Mutares mit. Anleger nahmen es mehr als gelassen, Mutares-Aktien stiegen um gut zwei Prozent. Mutares erklärte, die entsprechende Angabe sei in den veröffentlichten Abschlüssen 2024 und 2025 bereits ergänzt, einschließlich einer rückwirkenden Darstellung zum 31. Dezember 2023./bek/jha/
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 81,02 auf Tradegate (30. Juni 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 132,01 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +21,21 %/+36,36 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DAX......... am ,,DanachDrama-Tag"
DAX....am ,,GehtEsWiederLos-Tag ?"
Den Sinn von Prop-Konten hast du meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden.
Vor allem: Zeig doch gerne mal Screenshots von deinen bestandenen Prop-Challenges. Da wäre ich wirklich gespannt. Denn genau das Problem ist ja: Deine Nachkauf-Strategie, wie du sie hier immer wieder propagierst, würde bei vielen Prop-Anbietern so schlicht nicht funktionieren.
Und wenn du tatsächlich mal bestanden hättest und es danach einfach „hinter dir gelassen“ hast, wäre das ehrlich gesagt eine ziemlich fragwürdige Entscheidung. Für mich wirkt es eher so, als würdest du Prop-Anbieter gar nicht wirklich kennen, aber trotzdem wieder so tun, als hättest du dazu den vollen Durchblick.
Ich habe dich nicht persönlich beleidigt. Ich sage nur: Du redest oft bei Themen mit sehr viel Meinung mit, aber aus meiner Sicht mit zu wenig echter Praxiserfahrung. Und dein angekratztes Ego scheint es dir schwer zu machen, auch mal einzugestehen, dass du bei einem Thema vielleicht nicht so tief drin bist.
Bei mir warst du ehrlich gesagt schon durch, als du öffentlich sinngemäß empfohlen hast, kein Risikomanagement zu betreiben. Hier lesen auch Anfänger mit — und sowas rauszuhauen, ist schon harter Tobak. Es geht beim Trading eben nicht nur um eine schöne Erfolgsquote (eine Sache, bei der es keine zwei Meinungen gibt), sondern darum, wie viel Risiko man für diese Trefferquote eingeht und ob das System langfristig überlebt.
Also: Viel Erfolg morgen wieder mit Bollinger, dreimal Nachkaufen und Hoffnung als Risikokonzept. Wird bestimmt spannend. :) und schicke paar schöne bollinger Screenshots bitte wieder mit.