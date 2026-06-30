Indizes behaupten Gewinne - Monatsbilanzen divergieren

Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,1 Prozent im Plus bei 52.236 Punkten, womit er für den Juni einen Gewinn von 2,4 Prozent verzeichnen würde. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Nasdaq 100 dank des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) aber gut doppelt so stark zugelegt wie der Dow.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen steuern am Dienstag auf eine Behauptung ihrer Vortagsgewinne zu. Anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den zu Wochenbeginn klar erholten Nasdaq 100 0,3 Prozent höher auf 29.860 Punkte. Damit zeichnet sich für den technologielastigen Auswahlindex angesichts wiederholter Kursrückschläge aber immer noch ein Monatsminus von 1,6 Prozent ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als aktuelle Kursstütze sieht Marija Veitmane, Leiterin der Aktienanalyse bei State Street Global Markets, die wieder erstarkte Nachfrage nach Technologietiteln. "Die Anleger sind erneut zu der Ansicht gelangt, dass der IT-Sektor eine der wenigen Branchen mit starkem und verlässlichem Gewinnwachstum darstellt", betonte die Expertin. "Dadurch erscheinen hier jegliche Schwankungen als Kaufgelegenheit."

Die vorbörsliche Kursentwicklung von Applied Materials untermauert diese Einschätzung: Mit einem weiteren Plus von 2,4 Prozent nach dem Vortagssprung winkt den Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters eine Fortsetzung ihrer Rekordjagd. Die Papiere von Konkurrent Lam Research verteuerten sich um weitere 2,3 Prozent. Vergleichsweise freundlich zeigten sich auch die Anteile der Branchenriesen Nvidia und Qualcomm mit Gewinnen von 1 und 0,8 Prozent. Bei anderen, deutlich stärker gelaufenen Halbleiteraktien wie Micron und Marvell zeichnet sich derzeit eher wenig Bewegung ab.

Beim Industriegasekonzern Air Products sorgte der Ausstieg aus einem Erneuerbare-Energien-Projekt für ein Plus von 5 Prozent.

Aus den hinteren Börsenreihen fielen AeroVironment und Aevex mit vorbörslichen Kursgewinnen von 36 und 12 Prozent auf. Die beiden Rüstungsunternehmen begeisterten die Anleger mit starken Quartalszahlen sowie einem überraschend hohen Umsatzausblick beziehungsweise einem millionenschweren Auftrag der US-Luftwaffe.

Dagegen sorgten ein schwacher Zwischenbericht und ein enttäuschender Gewinnausblick beim Call-Center-Unternehmen Concentrix für einen Kurseinbruch um 23,5 Prozent./gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 624,9 auf Tradegate (30. Juni 2026, 14:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +3,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,45 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Bil.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -46,55 %/+54,85 % bedeutet.



