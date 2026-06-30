Brixton Metals meldet spektakulären Volltreffer auf Thorn

Bohr-Erfolg in der Glenfiddich-Zone

Brixton Metals (TSX-V: BBB; OTCQX: BBBXF; WKN A1J09P) meldet einen starken Auftakt in die Explorationssaison 2026 auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Thorn-Projekt im Nordwesten von British Columbia. Im sogenannten Camp Creek Corridor bestätigten gleich die ersten Bohrergebnisse eine oberflächennahe, hochgradige Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung in der Glenfiddich-Zone!

Das Highlight ist dabei Bohrloch THN26-372, das ab 84,25 Metern Tiefe einen 14,75 Meter langen Abschnitt mit 1,25 Prozent Kupfer, 1,71 g/t Gold und 149,00 g/t Silber durchteufte. Darin enthalten ist ein extrem hochgradiger Kernbereich von 1,50 Metern mit 8,33 Prozent Kupfer, 11,30 g/t Gold und 971,00 g/t Silber. Ein zweiter, über sechs Meter breiter mineralisierter Abschnitt wurde zudem bereits in geringerer Tiefe durchstoßen.

Signifikante Erweiterung und geologisches Potenzial

Diese Resultate erweitern die bekannte Mineralisierung um 20 Meter nach Westen und liefern wertvolle Daten für die geplante Aktualisierung der historischen Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2014. Das Management um CEO Gary R. Thompson interpretiert die Glenfiddich-Zone als mögliche Zubringerstruktur (Feeder-Zone) für das tieferliegende Camp-Creek-Porphyrsystem. Die angetroffene Quarz-Brekzie, durchsetzt mit Pyrit, Sphalerit, Galenit sowie Spuren von Bornit und Covellin, untermauert das Modell eines stark alterierten und noch massiv unterexplorierten Kupfer-Gold-Porphyr-Distrikts.

Ausstehende Ergebnisse als Katalysator

Um die Mineralisierung weiter einzugrenzen, wurden in der Glenfiddich-Zone bislang sieben Bohrlöcher über gut 1.700 Meter absolviert. Die Bohrungen sollen die Struktur sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens systematisch testen. Da die Analysen für sechs der sieben Löcher, darunter das unmittelbar benachbarte THN26-371, noch ausstehen, erwartet den Markt in den kommenden Wochen also ein stetiger Nachrichtenfluss.

Neben dem Flaggschiffprojekt Thorn ist der Brixton zudem mit Liegenschaften wie Hog Heaven und Atlin Goldfields - in Partnerschaft mit Ivanhoe Electric bzw. Eldorado Gold - und insbesondere dem Silberprojekt Langis breit aufgestellt. Für Investoren dürfte der kurzfristige Fokus nun aber erst einmal auf der spannenden Frage liegen, wie weit sich die hochgradige Glenfiddich-Zone auf Thorn noch ausdehnt.

Die Details der heute veröffentlichten Bohrung entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens.







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