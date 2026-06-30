Autozulieferer Bohai schließt Werk in Sömmerda
- Sömmerda Werk mit knapp 100 Beschäftigten schließen
- Harzgerode Werk mit rund 600 Beschäftigten im Fokus
- Insolvenz April 2025, über 1000 Arbeitsplätze betroffen
SÖMMERDA/HARZGERODE (dpa-AFX) - Der insolvente Automobilzulieferer Bohai Trimet wird sein Werk im thüringischen Sömmerda schließen. Die Belegschaft mit knapp 100 Beschäftigten sei am Dienstag informiert worden, dass eine Fortführung des Betriebs über den Herbst hinaus nicht wirtschaftlich umsetzbar sei, teilte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann mit. Bis spätestens November würden die letzten Aufträge abgearbeitet. Die zuständigen Gläubigerausschüsse hätten der Schließung des Werks in Thüringen bereits zugestimmt.
Für das größere Werk des Konzerns in Harzgerode (Sachsen-Anhalt) mit rund 600 Beschäftigten gehen die Gespräche mit Interessenten unterdessen laut Insolvenzverwalter weiter. Das Werk sei derzeit bis zum Jahresende ausgelastet. "Die potentiellen Investoren konzentrieren ihr Interesse auf Harzgerode", sagte Spiekermann. Er lobte das Engagement der thüringischen Landesregierung, die sich intensiv um den Standort bemüht habe. Es handele sich um eine rein unternehmerische Entscheidung. "Standort- oder Förderfragen waren nicht ausschlaggebend."
Der Automobilzulieferer Bohai Trimet mit Sitz in Harzgerode hatte im April 2025 mit allen vier Gesellschaften Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen stellt Aluminium-Gussteile sowie Getriebe-, Fahrwerks- und Karosserieteile vor allem für den VW-Konzern her. Mittelbar sind laut Insolvenzverwalter mehr als 1.000 weitere Arbeitsplätze in der Region betroffen./sus/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 70,64 auf Tradegate (30. Juni 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -11,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,56 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +27,37 %/+85,39 % bedeutet.
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Friseuse, was heißt: populistischen Murks von AfD, welcher Murks ist dir den lieber, der von den Grünen oder Merz...oder lieber die SPD? Die genannte Kandidaten tragen einen guten Teil dazu bei Deutschland zu de Industrialusieren. Die Konzerne ächzen unter der hohen Steuerlast, Energiepreise kaum noch zu stemmen, weil Russland Gas brauchen wir ja nicht, Atomkraftwerke voll funktionsfähig wurden in die Luft gesprengt. Wer da glaubt wir können unseren Energie Bedarf durch Wind und Sonne decken glaubt auch das ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Deutschland, einst eine Autonation lässt sich von den Brüsseler Autokraten vorschreiben was zu tun ist...Verbrenner Aus, Co Werte Wahnsinn. Die guten Diesel Motoren von VW, noch nicht gut genug?? Da wurde von Seiten VW schon zwangs Manipuliert um Werte zu erreichen die es gar nicht schaffen kann. Warum die Gewerkschaften da nicht Sturm gelaufen sind, ein Schelm der böses denkt. Immer mehr Bürokratie und Sinnbefreite Auflagen für Konzerne, mach nur weiter so, Merz und Co, sponsort diesen Irrsinn mit unseren Steuergeldern. VW jetzt in die Rüstung??? Sind die alle völlig durchgeknallt? Alle schon unsere Vergangenheit vergessen? Glaubt jemand das die Rüstungsbranche ewig erfolgreich ist? Der tiefe Fall von Rheinmetall sollte Warnung genug sein. Wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grad mit der Kriegstreiberei von Merz.
Der Druck auf den Konzern ist historisch hoch. Durch den wegbrechenden Markt in China und die enormen Kosten der Elektromobilität kann Volkswagen schlicht nicht mehr so weitermachen wie bisher. Die Aktie hat erst vor wenigen Tagen ein neues 10-Jahres-Tief bei rund 74 Euro markiert – das zeigt deutlich, wie wenig Vertrauen der Markt noch in die alten, starren Strukturen hatte.
Wenn das Management diesen radikalen Umbau jetzt als „letzte Chance“ begreift, bringt das für Anleger eine völlig neue Dynamik:
- Das Ende der Tabus: Dass überhaupt offen über den Abbau von bis zu 100.000 Stellen und die Schließung von vier deutschen Werken (wie Hannover, Emden oder Zwickau) gesprochen wird, war vor kurzem noch undenkbar. Für den Kapitalmarkt ist das das Signal, dass man die Realität endlich annimmt.
- Befreiungsschlag bei der Rendite: Wenn VW die Fabrikkosten und den personellen Überhang nicht radikal reduziert, verliert die Kernmarke im globalen Wettbewerb den Anschluss. Der massive Sparkurs ist die einzige Option, um die operative Marge mittelfristig wieder in Richtung der angestrebten 8 bis 10 % zu hieven.
- Risikoaufschlag im Kurs: Die Aktie reagiert aktuell sehr volatil auf diese Nachrichten. Die Börse sieht zwar die Notwendigkeit, sorgt sich aber gleichzeitig um das enorme Ausführungsrisiko. Jeder weiß, wie zäh und teuer die Konflikte mit der IG Metall und dem Land Niedersachsen werden.
Kurzfristig belasten die Angst vor Streiks und die Kosten für Abfindungen den Kurs. Wenn Blume und sein Team diesen harten Schnitt aber tatsächlich durchdrücken können, könnte das die Basis für eine echte, fundamentale Trendwende der Vorzugsaktie sein.
Da wird aber einiges durcheinandergeworfen. Die 500 Mrd. € sind die Konzernverbindlichkeiten inklusive Finanzdienstleistungen – also Leasing, Kredite und Einlagen der VW Bank. Das als "Schuldenberg" eines Autobauers darzustellen, ist ungefähr so, als würde man einer Bank ihre Kundeneinlagen als Insolvenzgrund auslegen.
Und Werke zu schließen ist kein Beweis für den Untergang, sondern häufig genau das Gegenteil: Man versucht, die Kostenstruktur zu verbessern.
"Neckarsulm wird ein Museum", "Verkaufspreis null", "dann fallen die Banken um" – das klingt eher nach Stammtisch als nach Bilanzanalyse.
Man kann VW für vieles kritisieren. Aber wenn man Zahlen anführt, sollte man wenigstens wissen, was sie bedeuten.