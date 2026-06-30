Europa schlägt Amerika: Kommt jetzt die große Aktien-Rotation?

Nach mehreren schwachen Jahren ziehen die Gewinnerwartungen europäischer Unternehmen wieder an, sagt JPMorgan. Die Analysten rechnen für die Eurozone mit einem kräftigen Gewinnwachstum und verweisen auf eine Erholung der Unternehmensgewinne und eine mögliche weitere Unterstützung durch fallende Ölpreise, niedrigere Renditen und bessere Konjunktursignale. Vor allem im zweiten Halbjahr ist demnach mit einem verstärkten Wachstum zu rechnen. Der europäische Leitindex STOXX 600 hat weiteres Potenzial von bis zu 10 Prozent, erklärte Mislav Matejka, Leiter der globalen und europäischen Strategie bei JPMorgan, und hob sein Jahresendziel auf 680 Punkte an (rund 7 Prozent über dem aktuellen Niveau).

Die vielleicht wichtigste Frage für Anleger lautet derzeit nicht, ob und wo Aktien weiter steigen können. Jahrelang war die Antwort einfach. Wer Rendite wollte, kaufte Amerika. Genauer gesagt: US-Tech, KI-Giganten, Halbleiter und die "Magnificent 7". Doch nach der unaufhaltsamen Rallye der vergangenen Jahre bekommt diese Dominanz langsam Risse. Denn aus gleich mehreren Gründen dürfte Europa jetzt interessanter als die USA werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dabei betont er aber ausdrücklich, dass er die "Magnificent 7" (die sieben führenden US-Tech-Konzerne) sowie der Philadelphia-Halbleiterindex SOX nicht zum Verkauf empfiehlt. Vielmehr erwartet er eine Verbreiterung des Marktes und eine Rotation weg von der extrem engen Marktführerschaft des Tech-Sektors. Statt immer nur KI und Mega-Caps könnten künftig mehr Branchen und Regionen profitieren. Genau hier kommt Europa ins Spiel.

Für Europa spricht im Augenblick das ein ungewöhnlich günstiger Mix. Sinkende Energiepreise entlasten Industrie, Verbraucher und Margen. Relativ niedrige Anleiherenditen erhöhen die Attraktivität von Aktien. Und da globale Investoren stark in Europa untergewichtet sind, könnte schon eine moderate Umschichtung markante Zuflüsse auslösen. JPMorgan bevorzugt deshalb Aktien mit hohem Beta und Konsumwerte. Vorsichtiger sind die Strategen bei Energieaktien und Rüstungstiteln, deren starke Phase bereits weit gelaufen sein könnte.

Einen gänzlich anderen, langfristigeren Fokus wählen die Investmentstrategen von Panmure Liberum. Ihre Argumentation stützt sich primär auf fundamentale Bewertungskennzahlen und historische Vergleiche, die auf eine erhebliche Überbewertung des US-Marktes hindeuten. Das bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE oder Shiller-KGV), bei dem der Aktienkurs durch den inflationsbereinigten Durchschnitt der Gewinne der letzten zehn Jahre geteilt wird, hat in den USA die Marke von 40 überschritten – zum ersten Mal seit 26 Jahren. Damit ist der US-Markt mehr als doppelt so teuer bewertet wie der europäische. Selbst auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000 lag das KGV in der Eurozone im Vergleich dazu lediglich bei 30.

Für das Panmure-Team steht fest, dass angesichts der hohen Bewertungen die US-Marktblase noch größer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Die Experten leiten daraus für US-Aktien auf Sicht von zehn Jahren eine reale Renditeerwartung von minus 2 Prozent pro Jahr ab. Für Europa werden dagegen plus 6,3 Prozent prognostiziert.

Für Deutschland sind die Erwartungen mit plus 3 Prozent pro Jahr zwar etwas niedriger, aber immer noch deutlich besser als für die großen US-Benchmarks. Europas größte Volkswirtschaft bleibt wegen hoher Energiekosten, schwachem Wachstum und dem Umbau von Auto- und Industriegeschäft hinter den anderen Euro-Ländern zurück. Doch diese Probleme sind in vielen Kursen bereits eingepreist. Europas Chance liegt nicht in makelloser Stärke, sondern im Kontrast zu Amerika: weniger Euphorie, niedrigere Bewertungen, bessere Gewinnrevisionen.

Die USA bleiben der wichtigste Aktienmarkt der Welt. Aber sie sind nicht mehr alternativlos. Wer kurzfristig auf Gewinnwachstum und Rotation setzen will, findet in Europa laut JPMorgan plötzlich die spannendere Bühne. Wer langfristig denkt und hohe Bewertungen fürchtet, bekommt von Panmure Liberum ein noch deutlicheres Signal: Die größten Chancen liegen dort, wo die Erwartungen noch nicht explodiert sind.

Diese marktbreiten ETFs könnten für Anleger, die auf europäische Aktien setzen wollen, interessant sein:

Europa insgesamt

Diese ETFs setzen auf den STOXX Europe 600, da dieser Index die beste Mischung aus breiter Streuung (600 Unternehmen aus 17 europäischen Ländern) und extrem niedrigen Kosten bietet.

1. Der Gigant (Thesaurierend): Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF (früher Lyxor)

(früher Lyxor) ISIN : LU0908500753

: LU0908500753 Warum dieser? Er ist mit einem Fondsvolumen von rund 20 Milliarden Euro der mit Abstand größte Europa-ETF am Markt. Die laufenden Kosten (TER: 0,07 % p.a.) sind extrem niedrig. Gewinne werden automatisch wieder angelegt (thesauriert).

2. Der Klassiker (Ausschüttend): iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

ISIN : DE0002635307

: DE0002635307 Warum dieser? Das ist das ausschüttende Flaggschiff von BlackRock (iShares) für Europa. Er schüttet Dividenden vierteljährlich aus, was super für ein regelmäßiges Einkommen ist. Mit 0,20 % p.a. TER etwas teurer als Amundi, dafür physisch voll replizierend und in Deutschland aufgelegt.

3. Die günstige Alternative (Ausschüttend): Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (1D)

ISIN : LU2581375156

: LU2581375156 Warum dieser? Wer die Dividenden bar auf dem Verrechnungskonto haben möchte, aber wem der iShares zu teuer ist, greift zu dieser Variante von der Fondstochter der Deutschen Bank. Er kombiniert Ausschüttung mit einer sehr günstigen TER von 0,07 % p.a.

3 ETFs für Deutschland

Die ETFs sind fokussiert auf den DAX (die 40 größten Konzerne) oder man nimmt den MDAX als wachstumsstärkere Ergänzung hinzu.

1. Der größte DAX-ETF (Thesaurierend): iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

ISIN : DE0005933931

: DE0005933931 Warum dieser? Der absolute Klassiker in deutschen Depots mit über 8 Milliarden Euro Fondsvolumen. Er legt Dividenden direkt wieder an. Da der DAX standardmäßig ein "Performance-Index" ist (Dividenden zählen zum Kurs dazu), passt die thesaurierende Variante hier perfekt. TER: 0,16 % p.a.

2. Der Sparfuchs-DAX (Thesaurierend): Xtrackers DAX UCITS ETF (1C)

ISIN : LU0274211480

: LU0274211480 Warum dieser? Ebenfalls riesig (fast 7 Milliarden Euro schwer), aber mit einer TER von nur 0,09 % p.a. spürbar günstiger als der Kollege von iShares. Perfekt für langfristige, kostenoptimierte Sparpläne.

3. Die renditestarke Ergänzung: iShares MDAX UCITS ETF (DE)

ISIN : DE0005933923

: DE0005933923 Warum dieser? Wenn du nicht nur die 40 ganz Großen willst, sondern auf den deutschen Mittelstand (Mid Caps) setzen möchtest. Der MDAX schwankt zwar historisch etwas stärker, bietet aber oft höheres Wachstumspotenzial. TER: 0,51 % p.a. (Mittelstands-Indizes sind konstruktionsbedingt immer etwas teurer).

Worauf sollten Anleger beim Kauf achten?

Sparplan-Kosten: Fast alle Online-Broker (wie z.B. Smartbroker) bieten diese großen Standard-ETFs mittlerweile dauerhaft kostenlos im Sparplan an. Wer beide Märkte mischen will, kann den Deutschland-Anteil geringer halten (z.B. 80% Europa, 20% Deutschland), da im Europa-ETF (STOXX 600) die großen deutschen Firmen wie SAP, Siemens und Allianz ohnehin schon enthalten sind.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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