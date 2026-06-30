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    Marktkommentar

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    Heiko Böhmer (Shareholder Value): Die Wende kommt: Qualitätsaktien sind jetzt die bessere Wahl

    Wie die Magnificent 7 ihren Vorsprung verspielen.

    Marktkommentar - Heiko Böhmer (Shareholder Value): Die Wende kommt: Qualitätsaktien sind jetzt die bessere Wahl
    Foto: www.assetstandard.de

    30.06.2026 - 

    Manchmal braucht es eine Zahl, um einen ganzen Trend zu verstehen. Hier ist sie: 2027 werden die 493 Unternehmen im S&P 500 — all jene, die nicht zu den Magnificent 7 gehören — ein Gewinnwachstum von 23 Prozent erzielen. Die Mag 7 selbst? 20 Prozent. Die Underdogs überholen das Spitzenfeld.

    Das ist keine Prognose aus dem Bauch heraus — das sind die aktuellen Konsensschätzungen, zusammengetragen von Apollo-Chefvolkswirt Torsten Slok. Und diese eine Zahl erzählt eine Geschichte, die vielen Anlegern noch nicht bewusst ist: Die Ära der ungefragten Mag-7-Dominanz geht zu Ende. Was jetzt folgt, ist eine Marktrotation — weg von Wachstumsfantasie, hin zu echter Qualität

    Wie die Magnificent 7 ihren Vorsprung verspielen

     Noch 2023 war das Bild eindeutig: Die Mag 7 wuchsen mit 47 Prozent — der Rest des S&P 500 schrumpfte um 16 Prozent. Ein Abstand von 63 Prozentpunkten. Das rechtfertigte Bewertungsaufschläge, dominierte die Schlagzeilen, zog das Kapital an. Verständlich.

    Seitdem schrumpft dieser Vorsprung mit jedem Quartal. 2026: 19 Prozent für die Mag 7, 15 Prozent für den Rest. Noch ein Unterschied — aber kein Graben mehr. Und 2027 dreht sich das Bild nach aktuellem Stand um. Das liegt nicht daran, dass der Rest plötzlich so viel besser wird. Es liegt daran, dass die Mag 7 ein strukturelles Problem haben: ihren eigenen Erfolg.

    Gemeint ist das KI-Capex. Die großen Hyperscaler — Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle — investieren derzeit einen immer größeren Teil ihres operativen Cashflows in Rechenzentren. Die Folge ist mathematisch schlicht: Weniger Free Cashflow. Und Free Cashflow ist das, woraus am Ende Dividenden, Aktienrückkäufe und Wachstum finanziert werden. Das Fundament bröckelt — auch wenn der Aktienkurs das noch nicht vollständig widerspiegelt.

    Das Bewertungsniveau des Gesamtmarkts liegt nahe Allzeithochs beim konjunkturbereinigten KGV. Gleichzeitig notieren Software-Aktien jenseits der großen Hyperscaler auf dem niedrigsten relativen Bewertungsniveau seit Jahren. Der Markt ignoriert systematisch alles, was kein KI-Etikett trägt. Genau das schafft die Gelegenheiten, die wir suchen.

    Qualität zum Schnäppchenpreis

    Nehmen wir Microsoft. Das Unternehmen hat seinen operativen Gewinn in vier Geschäftsjahren beinahe verdoppelt. Das Cloudgeschäft wächst, die Azure-Plattform gewinnt Marktanteile, das Geschäftsmodell wird breiter. Und der Aktienkurs? Steht im laufenden Jahr mehr als 20 Prozent im Minus. Das ist das Paradox, das wir gerade an den Märkten erleben: operative Stärke mündet in einer Kursschwäche.

    Das gleiche Bild bei der Münchener Rück: eines der profitabelsten Versicherungsunternehmen der Welt, stabile Dividende, starke Zeichnungsqualität — unter Druck, weil es kein KI-Label gibt. Oder Scout24: wirtschaftlicher Burggraben im Immobiliengeschäft, kaum zu ersetzen — abgestraft, weil jemand fragt, ob man in drei Jahren noch ein Immobilienportal braucht. Die Antwort lautet: ja, sehr wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch.

    Warren Buffett hat es präzise formuliert:

    "It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price."

    Wunderbare Unternehmen zu fairen — manchmal sogar sehr günstigen — Preisen: Das ist genau das, was der Markt gerade anbietet. Außerhalb der Mag 7.

    Was bedeutet das für Ihr Depot?

    Der Modern Value-Ansatz sucht genau diese Konstellation: Qualitätsunternehmen mit echtem Burggraben, hohen Kapitalrenditen und stabilen Cashflows — und kauft sie dann, wenn der Markt sie gerade links liegen lässt. Klassisches Value Investing reicht nicht: Ein günstiges Unternehmen ohne Wachstumsperspektive bleibt günstig. Modern Value kombiniert Qualität mit Bewertungsabschlag.

    Unsere Watchlist mit rund 100 Qualitätstiteln sendet derzeit ein klares Signal: Die Renditeerwartungen steigen — nicht weil die Unternehmen schlechter werden, sondern weil die Kurse gefallen sind, während die operativen Ergebnisse stark bleiben. Das ist die Sicherheitsmarge, auf die Value-Investoren warten.

    Die Frage ist nicht, ob Qualitätsaktien sich erholen werden. Die Frage ist nur, wann. Und wer dann nicht investiert ist, hat die Gelegenheit verpasst.

    Qualitätsaktien nach dem Modern Value-Ansatz gehören somit in jedes Depot. Nicht als Wette auf den nächsten Hype — sondern als strukturelles Fundament für langfristigen Vermögensaufbau.





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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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