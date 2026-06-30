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    Besonders beachtet!

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    Air Products & Chemicals Aktie auf Höhenflug - 30.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Air Products & Chemicals Aktie bisher um +6,37 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Air Products & Chemicals Aktie.

    Besonders beachtet! - Air Products & Chemicals Aktie auf Höhenflug - 30.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Air Products & Chemicals ist ein globaler Industriegase-Spezialist (u.a. Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff) für Industrie, Energie, Healthcare. Starke Position in Nordamerika, wachsend im Nahen Osten/Asien, Fokus auf Wasserstoff- und LNG-Infrastruktur. Wichtige Wettbewerber: Linde, Air Liquide, Messer. USP: Großprojekte, langfristige On-Site-Verträge, starke Position bei blauem/grünem Wasserstoff.

    Air Products & Chemicals Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Air Products & Chemicals Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,37 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Air Products & Chemicals Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 252,95, mit einem Plus von +6,37 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Air Products & Chemicals konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,32 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Air Products & Chemicals Aktie damit um +4,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Air Products & Chemicals um +13,10 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    Air Products & Chemicals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,16 %
    1 Monat +8,02 %
    3 Monate -6,32 %
    1 Jahr -1,18 %
    Stand: 30.06.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Air Products & Chemicals Aktie

    Es gibt 223 Mio. Air Products & Chemicals Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,74 Mrd.EUR € wert.

    Indizes behaupten Gewinne - Monatsbilanzen divergieren


    Die New Yorker Börsen steuern am Dienstag auf eine Behauptung ihrer Vortagsgewinne zu. Anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den zu Wochenbeginn klar erholten Nasdaq 100 0,3 Prozent höher auf 29.860 Punkte. Damit zeichnet sich …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Air Liquide und Co.

    Air Liquide, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %.

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    Ob die Air Products & Chemicals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Air Products & Chemicals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Air Products & Chemicals

    +8,46 %
    +8,18 %
    +10,57 %
    +4,11 %
    +10,43 %
    -11,26 %
    -1,12 %
    +101,62 %
    +775,16 %
    ISIN:US0091581068WKN:854912
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    Verfasst von Markt Bote
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