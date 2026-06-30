RBC stuft RIO TINTO auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Underperform" belassen. Der Bergbaukonzern habe eine Vereinbarung mit der mongolischen Regierung getroffen, wonach der Zinssatz für das Gesellschafterdarlehen für die Kupfermine Oyu Tolgoi angepasst werden solle, schrieb Ben Davis am Dienstag. Die übliche Sorge sei, wie lange die aktuelle Vereinbarung Bestand habe und ob die Regierung zu einem späteren Zeitpunkt versuchen werde, einen größeren Anteil an den Erträgen zu erhalten. Angesichts der raschen politischen Veränderungen in der Mongolei bleibe dies ein sehr reales Risiko./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:04 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 83,62EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Davis

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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