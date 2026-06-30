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    Mensch-Roboter-Kollaboration rückt bei renommiertem Logistikpreis in den Mittelpunkt

    The Mobile Robot Company aus Dänemark gewinnt den IFOY Award 2026 in der Kategorie „Industrial Truck of the Year" mit einem selbstfahrenden Hubwagen, der Lagerbeschäftigte nicht ersetzen, sondern entlasten soll.

     

    STUTTGART, DE / ACCESS Newswire / June 30, 2026 / In vielen Lagern und Produktionshallen beginnt Automatisierung noch immer mit einer schwierigen Frage: Wie lässt sich monotone Transportarbeit reduzieren, ohne gleich ganze Prozesse umzubauen, IT-Projekte anzustoßen oder Menschen aus dem Arbeitsablauf zu drängen?

     

    Mensch-Roboter-Kollaboration rückt bei renommiertem Logistikpreis in den Mittelpunkt

     

    Eine mögliche Antwort kommt in diesem Jahr aus Dänemark. Das junge Robotikunternehmen The Mobile Robot Company hat mit seinem J1600 self-driving pallet jack den IFOY Award 2026 in der Kategorie „Industrial Truck of the Year" gewonnen. Der Preis zählt zu den wichtigsten internationalen Auszeichnungen der Intralogistik.

     

    Im Mittelpunkt der Auszeichnung steht weniger die Vision eines vollautomatischen Lagers als ein pragmatischerer Ansatz: Der Mensch bleibt verantwortlich für die Aufgaben, die Erfahrung, Fingerspitzengefühl und situatives Urteilsvermögen erfordern. Der Roboter übernimmt die wiederkehrenden Transportwege dazwischen.

     

    Genau dort setzt der J1600 an. Der Hubwagen kann wie ein klassischer elektrischer Niederhubwagen manuell bedient werden. Sobald der Bediener es möchte, kann er jedoch in den autonomen Modus wechseln, ein Ziel auf dem Touchscreen auswählen und den Palettentransport selbstständig ausführen lassen. Der Mitarbeiter nimmt die Palette auf, entscheidet über den nächsten Schritt und behält die Kontrolle. Der Roboter fährt.

     

    Diese Unterscheidung ist in einem Markt von Bedeutung, in dem manuelle Palettentransporte weiterhin dominieren. Laut dem IFOY Innovation Check zum J1600 ist heute nur rund ein Prozent des Palettenhandlings automatisiert, obwohl weltweit jährlich mehr als eine Million Hubwagen verkauft werden. Für viele Unternehmen geht es daher nicht um die Frage, ob ein Lager irgendwann vollständig autonom arbeiten kann. Entscheidend ist, ob Automatisierung ohne hohe Einstiegshürden, lange Integrationszeiten und Kontrollverlust eingeführt werden kann.

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    Mensch-Roboter-Kollaboration rückt bei renommiertem Logistikpreis in den Mittelpunkt The Mobile Robot Company aus Dänemark gewinnt den IFOY Award 2026 in der Kategorie „Industrial Truck of the Year" mit einem selbstfahrenden Hubwagen, der Lagerbeschäftigte nicht ersetzen, sondern entlasten soll. STUTTGART, DE / ACCESS Newswire / …
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