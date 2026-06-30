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    Four Nines Gold nimmt im Projekt Hayden Hill mit einer geophysikalischen Messung über dem Konzessionsgelände Kurs auf ein erstmaliges Bohrprogramm

    Four Nines Gold nimmt im Projekt Hayden Hill mit einer geophysikalischen Messung über dem Konzessionsgelände Kurs auf ein erstmaliges Bohrprogramm
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Das Programm dient der Optimierung des 3D-Geomodells sowie der stärkeren Eingrenzung der Ziele in der hochgradigen Feeder-Zone unterhalb sowie im Nahbereich historischer Abbaustätten im Vorfeld der vollständig finanzierten Sommerbohrkampagne des Unternehmens.

     

    Vancouver, B.C. / 30. Juni 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU | OTCQB: FNAUF | FWB: F8NA) („Four Nines“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Einleitung einer umfassenden geophysikalischen Messung über dem Goldprojekt Hayden Hill im Norden Kaliforniens bekannt zu geben. Die Messung markiert für das Unternehmen einen weiteren wichtigen Meilenstein im Rahmen der Vorbereitungen auf das erste Bohrprogramm, das zur Gänze finanziert werden kann und diesen Sommer stattfinden soll.

     

    Das Programm dient dazu, die von Four Nines im Rahmen der 3D-Geomodellierung generierten Bohrziele weiter einzugrenzen und eine Prioritätenreihung vorzunehmen. Das Modell liefert Hinweise auf eine mögliche, tektonisch kontrollierte Goldmineralisierung unterhalb bzw. im Nahbereich historischer Abbaustätten, wo seit fast drei Jahrzehnten keine systematische Exploration mehr stattgefunden hat.

     

    Four Nines hat die Firma Zonge International Inc., einen renommierten Marktführer auf dem Gebiet der geophysikalischen Datenerfassung, mit der Durchführung des Programms beauftragt. Für die Arbeiten zeichnet dessen Niederlassung in Reno (Nevada) verantwortlich. Im Rahmen der Messung sollen die physikalischen Eigenschaften des Untergrunds auf dem Gelände des Konzessionsgebiets kartiert werden und hochauflösende Einblicke in die mögliche Ausdehnung mineralisierter Erzgänge, Feeder-Strukturen, Verwerfungen und Brekzienzonen unterhalb sowie rund um die historischen Abbaustätten liefern. Die besagten Zielzonen wurden noch nie zuvor mit modernen Explorationsinstrumenten untersucht.

     

    Die Messung ist für Four Nines der jüngste Schritt in seinem systematischen Ansatz zur Bewertung des Goldprojekts Hayden Hill über ein modernes geologisches Rahmenprogramm. Von früheren Betreibern wurden rund 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber aus dem Konzessionsgebiet geholt. Dafür wurde in erster Linie ein Modell einer oberflächennahen disseminierten Mineralisierung gewählt. Aus Sicht des Expertenteams von Four Nines liefert die moderne strukturelle Auswertung Hinweise auf Vorkommen zusätzlicher Zielzonen von hoher Priorität unterhalb bzw. im Nahbereich der historischen Tagebaustätten, die aktuell für Testbohrungen vorbereitet werden.

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