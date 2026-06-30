HelloFresh - Aktie zeigt Schwäche - 30.06.2026

Die HelloFresh Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,29 % auf 3,9300€. Damit verliert die Aktie -0,0920 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,73 %, geht es heute bei der HelloFresh Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HelloFresh in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,73 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +3,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -33,99 % verloren.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,44 % 1 Monat -7,66 % 3 Monate +5,73 % 1 Jahr -49,83 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Stand: 30.06.2026, 15:06 Uhr

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 680,64 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von HelloFresh

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,32 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,06 %.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar