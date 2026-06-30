Erlebnis Akademie AG wächst weiter: 2025 mit starker Ergebnisverbesserung
Starkes Ergebnis, neue Länder, mehr Erlebnis: 2025 legt das operative Geschäft deutlich zu – und mit frischen Attraktionen sowie zwei neuen Standorten wächst die Gruppe weiter.
Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
- Operatives Ergebnis 2025 deutlich verbessert: EBIT 0,89 Mio. € (+178,1 %), EBITDA 6,2 Mio. € (nach 6,1 Mio. €).
- Umsatz 2025: 24,8 Mio. € (leicht rückläufig um −1,2 % gegenüber Vorjahr).
- Zwei Neustandorte in fortgeschrittener Baugenehmigungsphase (Istrien/Kroatien und Nordirland/UK) als Minderheitsbeteiligungen mit Eröffnung 2027/28; damit Eintritt in zwei neue Länder.
- Ausbau bestehender Baumwipfelpfade zu Tagesdestinationen durch kostengünstige Attraktionen (Tiergehege, Minigolf, Hochseilparcours, Abenteuergolf, Winterilluminationen) zur Umsatzsteigerung.
- Prognose 2026: Konzernumsatz 25,7–27,6 Mio. €, Konzern-EBITDA 6,2–7,4 Mio. €, Konzern-EBIT 1,0–2,2 Mio. €.
- Unternehmensprofil: Gegründet 2001, bisher 13 Baumwipfelpfade (12 im Bestand), Präsenz in mehreren Ländern, Gesamtinvest >85 Mio. €, >2,1 Mio. Besucher 2025.
Der Kurs von Erlebnis Akademie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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