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    Erlebnis Akademie AG wächst weiter: 2025 mit starker Ergebnisverbesserung

    Starkes Ergebnis, neue Länder, mehr Erlebnis: 2025 legt das operative Geschäft deutlich zu – und mit frischen Attraktionen sowie zwei neuen Standorten wächst die Gruppe weiter.

    Erlebnis Akademie AG wächst weiter: 2025 mit starker Ergebnisverbesserung
    Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
    • Operatives Ergebnis 2025 deutlich verbessert: EBIT 0,89 Mio. € (+178,1 %), EBITDA 6,2 Mio. € (nach 6,1 Mio. €).
    • Umsatz 2025: 24,8 Mio. € (leicht rückläufig um −1,2 % gegenüber Vorjahr).
    • Zwei Neustandorte in fortgeschrittener Baugenehmigungsphase (Istrien/Kroatien und Nordirland/UK) als Minderheitsbeteiligungen mit Eröffnung 2027/28; damit Eintritt in zwei neue Länder.
    • Ausbau bestehender Baumwipfelpfade zu Tagesdestinationen durch kostengünstige Attraktionen (Tiergehege, Minigolf, Hochseilparcours, Abenteuergolf, Winterilluminationen) zur Umsatzsteigerung.
    • Prognose 2026: Konzernumsatz 25,7–27,6 Mio. €, Konzern-EBITDA 6,2–7,4 Mio. €, Konzern-EBIT 1,0–2,2 Mio. €.
    • Unternehmensprofil: Gegründet 2001, bisher 13 Baumwipfelpfade (12 im Bestand), Präsenz in mehreren Ländern, Gesamtinvest >85 Mio. €, >2,1 Mio. Besucher 2025.

    Der Kurs von Erlebnis Akademie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Erlebnis Akademie

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    ISIN:DE0001644565WKN:164456
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