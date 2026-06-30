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    Besonders beachtet!

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    TKMS Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.06.2026

    Am 30.06.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um -3,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.06.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    Wie hat sich die TKMS-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,10 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,30 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,54 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +8,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,21 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,48 % gewonnen.

    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,10 %
    1 Monat -10,21 %
    3 Monate +6,54 %
    1 Jahr -19,18 %
    Stand: 30.06.2026, 15:07 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die TKMS-Kursentwicklung im Zusammenhang mit potenziellen Großaufträgen (NATO-/Bundeswehr-Verträge, MEKO-Fregatten, U-Boot-Aufträge). Debattiert wird, ob solche Aufträge die Aktie deutlich neu bewerten würden. Diskutiert wird eine Divergenz zwischen dem aktuellen Börsenwert von ca. 5 Mrd. € und möglichen Auftragsvolumina von 12–13 Mrd. €, während Kursstände um 73,50 € bis 76,50 € thematisiert und als Geduldsfrage bewertet werden.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,76 Mrd. € wert.

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -2,84 %
    +8,10 %
    -10,21 %
    +6,54 %
    -17,34 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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