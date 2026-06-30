TKMS Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.06.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,54 % bestehen.

Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,10 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,30 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +8,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,21 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,48 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,10 % 1 Monat -10,21 % 3 Monate +6,54 % 1 Jahr -19,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 30.06.2026, 15:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die TKMS-Kursentwicklung im Zusammenhang mit potenziellen Großaufträgen (NATO-/Bundeswehr-Verträge, MEKO-Fregatten, U-Boot-Aufträge). Debattiert wird, ob solche Aufträge die Aktie deutlich neu bewerten würden. Diskutiert wird eine Divergenz zwischen dem aktuellen Börsenwert von ca. 5 Mrd. € und möglichen Auftragsvolumina von 12–13 Mrd. €, während Kursstände um 73,50 € bis 76,50 € thematisiert und als Geduldsfrage bewertet werden.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,76 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt will nach dem Baustopp der F126-Fregatte mögliche Auswirkungen auf das eigene Unternehmen untersuchen. "Wir prüfen die Auswirkungen der Entscheidung des Bundesministeriums der Verteidigung sorgfältig und …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,09 %. Leonardo notiert im Plus, mit +2,22 %. General Dynamics notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Huntington Ingalls Industries legt um +1,11 % zu

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.