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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs sinkt weiter - 30.06.2026

    Am 30.06.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um -6,03 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs sinkt weiter - 30.06.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Wie hat sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -6,03 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,04 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -28,37 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -39,25 % verloren.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,59 %
    1 Monat -41,24 %
    3 Monate -28,37 %
    1 Jahr -75,85 %
    Stand: 30.06.2026, 15:07 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Strategy/MicroStrategy (A): Ein 1-Mrd.-$-Aktienrückkauf wird als Schutzmaßnahme vor Markt- und Bitcoin-Schwankungen gesehen; Befürworter sehen Vorteile, Kritiker warnen vor Verwässerung, wenn BTC steigt. Bitcoin-Entwicklung beeinflusst Fundamentaldaten: fallender BTC belastet Dividende/Finanzierung, steigender BTC könnte Kurspotenzial erhöhen. Diskussion über größere Rückkaufrahmen und eine STRC-Dividenden-Erhöhung auf 12% p.a. ab Juli.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 334 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,55 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. IBM notiert im Minus, mit -0,49 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,22 %. Oracle legt um +0,39 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,28 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -7,03 %
    -13,59 %
    -41,24 %
    -28,37 %
    -75,85 %
    +154,65 %
    +45,80 %
    +179,63 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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