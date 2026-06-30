Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs sinkt weiter - 30.06.2026

Mit einer Performance von -6,03 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,04 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -28,37 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -39,25 % verloren.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,59 % 1 Monat -41,24 % 3 Monate -28,37 % 1 Jahr -75,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 30.06.2026, 15:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Strategy/MicroStrategy (A): Ein 1-Mrd.-$-Aktienrückkauf wird als Schutzmaßnahme vor Markt- und Bitcoin-Schwankungen gesehen; Befürworter sehen Vorteile, Kritiker warnen vor Verwässerung, wenn BTC steigt. Bitcoin-Entwicklung beeinflusst Fundamentaldaten: fallender BTC belastet Dividende/Finanzierung, steigender BTC könnte Kurspotenzial erhöhen. Diskussion über größere Rückkaufrahmen und eine STRC-Dividenden-Erhöhung auf 12% p.a. ab Juli.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 334 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,55 Mrd. € wert.

Seit fast einem Jahr kennt die Strategy-Aktie fast nur eine Richtung, und zwar nach unten. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Bitcoin-Holding mehr als -75% ihres Börsenwerts eingebüßt. Doch am gestrigen Montag ging es plötzlich um +12% nach oben. Was steckte hinter dem Kurssprung und könnte er der Beginn eines Rebounds der Strategy-Aktie sein? […] The post Strategy-Aktie: Befreiungsschlag oder Eingeständnis des Scheiterns? first appeared on sharedeals.de.

Bitcoin rutscht weiter ab. Yen-Absturz auf 40-Jahres-Tief und Strategy sorgen für neue Turbulenzen am Kryptomarkt. Bitcoin notiert am Dienstagvormittag weiterhin unter 60.000 US-Dollar und gibt etwa 1 Prozent auf 59.500 US-Dollar nach. Auslöser der …

Strategy schafft erstmals einen offiziellen Rahmen für Bitcoin-Verkäufe. Ein Milliardenprogramm soll die Bilanz stärken und Aktienrückkäufe finanzieren.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. IBM notiert im Minus, mit -0,49 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,22 %. Oracle legt um +0,39 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,28 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.