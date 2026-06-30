freenet Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die freenet Aktie. Sie fällt um -2,06 % auf 22,820€. Die Talfahrt der freenet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 22,820€, mit einem Minus von -2,06 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei freenet abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,43 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um -6,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,75 % verloren.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,40 % 1 Monat -9,80 % 3 Monate -12,43 % 1 Jahr -17,68 %

Informationen zur freenet Aktie

Stand: 30.06.2026, 15:09 Uhr

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,66 %. United Internet notiert im Minus, mit -2,76 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -1,98 %. Vodafone Group verliert -1,30 %

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Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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