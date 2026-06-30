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    Besonders beachtet!

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    freenet Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die freenet Aktie bisher Verluste von -2,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.

    Besonders beachtet! - freenet Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.06.2026
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

    Wie hat sich die freenet-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die freenet Aktie. Sie fällt um -2,06 % auf 22,820. Die Talfahrt der freenet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 22,820, mit einem Minus von -2,06 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei freenet abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,43 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um -6,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,75 % verloren.

    freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,40 %
    1 Monat -9,80 %
    3 Monate -12,43 %
    1 Jahr -17,68 %
    Stand: 30.06.2026, 15:09 Uhr

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,66 %. United Internet notiert im Minus, mit -2,76 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -1,98 %. Vodafone Group verliert -1,30 %

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    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    freenet

    -2,75 %
    -7,14 %
    -10,51 %
    -13,12 %
    -18,33 %
    +1,22 %
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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