🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA.P. Moeller - Maersk (B) AktievorwärtsNachrichten zu A.P. Moeller - Maersk (B)

    dpa-AFX-Überblick

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 30.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Bafin prüft Mutares Jahresabschluss 2023 Anhang
    • Moller-Maersk hebt Gewinnziel wegen starker Nachfrage
    • WhatsApp führt Benutzernamen ein statt Handynummer
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 30.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP/Bafin schließt Prüfung bei Mutares ab - Verhaltene Freude bei Anlegern

    MÜNCHEN - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares ist bei der Überprüfung ihres Jahresabschlusses 2023 durch die Finanzaufsicht Bafin glimpflich davongekommen. So habe ein Vermerk zur Restlaufzeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Anhang gefehlt, teilten Bafin und Mutares am Dienstag mit. Dieser soll einen besseren Einblick in die kurzfristige Liquiditätslage des Unternehmens ermöglichen und ist gesetzlich vorgeschrieben.

    ROUNDUP/Starke Nachfrage nach Container: Moller-Maersk hebt Gewinnziel an

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Short
    72,06€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    64,21€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    KOPENHAGEN - Die Reederei Moller-Maersk rechnet wegen starker Nachfrage im Containermarkt mit mehr Gewinn im laufenden Jahr als bisher. Die Prognosenspannen sowohl für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) als auch für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hob die weltweit zweitgrößte Containerschiff-Reederei an. Zudem soll der freie Barmittelabfluss (Cashflow) geringer ausfallen als bisher erwartet.

    Hensoldt prüft Auswirkungen des Aus für F126-Fregatte - Aktie gibt nach

    TAUFKIRCHEN - Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt will nach dem Baustopp der F126-Fregatte mögliche Auswirkungen auf das eigene Unternehmen untersuchen. "Wir prüfen die Auswirkungen der Entscheidung des Bundesministeriums der Verteidigung sorgfältig und stimmen die nächsten Schritte eng mit unserem Vertragspartner ab", sagt Hensold-Chef Oliver Dörre laut einer Mitteilung am Dienstag. Nach heutigem Stand erwarte das Unternehmen keine Auswirkungen auf seine kurz- oder mittelfristige Prognose. Die Aktie gab zuletzt um rund 1,4 Prozent nach.

    ROUNDUP: Kartellamt: Tankrabatt kam nicht ganz beim Verbraucher an

    BONN - Deutschlands oberste Wettbewerbshüter gehen davon aus, dass die Mineralöl-Branche einen Teil des Tankrabatts nicht an die Endkunden weitergegeben hat. Es müssten zwar noch Daten ausgewertet werden, sagte der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mundt in Bonn. "Aber was wir heute schon sagen können: Auch wir werden voraussichtlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Steuerreduktion nicht vollumfänglich in jeder Hinsicht und zu jedem Zeitpunkt weitergegeben worden ist." Der Bund hatte die Steuern auf Kraftstoff um rund 17 Cent pro Liter in den Monaten Mai und Juni gesenkt, dadurch waren Preise gesunken. Strittig ist, ob sie stark genug gesunken sind.

    WhatsApp führt Benutzernamen ein - Handynummer bleibt privat

    MENLO PARK - Der weltweit populärste Messenger-Dienst WhatsApp ändert ein grundlegendes Funktionsprinzip: Künftig müssen Nutzer ihre private Handynummer nicht mehr preisgeben, um mit neuen Kontakten zu chatten. Stattdessen führt der Messenger-Dienst individuelle Benutzernamen ein, über die Anwender miteinander in Verbindung treten können. Die weltweite Phase zur Reservierung der Wunschnamen startet "Ende Juni", bevor die eigentliche Funktion im Laufe des Jahres schrittweise für alle Nutzer freigeschaltet wird.

    ^
    Weitere Meldungen

    -ROUNDUP: Spritpreise ziehen vor dem Ende des Tankrabatts an -ROUNDUP: Bahn muss mehr Platz für Konkurrenten schaffen -Axel Springer schließt 'Telegraph'-Übernahme ab
    -SAS bestellt 18 Airbus-Langstreckenjets
    -Roche erhält FDA Priority Review für Enspryng bei Autoimmunerkrankung TED -Umfrage: Viele Verbraucher fürchten Angriffe auf Stromversorgung -ROUNDUP/Büros zu Wohnraum: Investoren können Fördergeld beantragen -'Welt': Bundesregierung plant statt Abgabe eine Zuckersteuer -Jede dritte neue Schule mit Kühlungsanlage
    -KNDS will Beschäftigtenzahl in Görlitz Schritt für Schritt erhöhen -Erträge aus Rundfunkbeitrag sinken um 20 Millionen Euro -Fluglärm-Ausgleich für Kommunen wird 2027 aktualisiert -Autozulieferer Bohai schließt Werk in Sömmerda
    -dpa erzielt im Jahr 2025 solides Ergebnis-Salzburg startet Fahrverbot für Tagestouristen -BER rechnet für Sommerferien mit 3,7 Millionen Reisenden°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,98 % und einem Kurs von 2.092 auf Tradegate (30. Juni 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -0,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 7,83 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +31,46 %/+47,53 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu A.P. Moeller - Maersk (B) - 861837 - DK0010244508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über A.P. Moeller - Maersk (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 30.06.2026 - 15.15 Uhr ROUNDUP/Bafin schließt Prüfung bei Mutares ab - Verhaltene Freude bei Anlegern MÜNCHEN - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares ist bei der Überprüfung ihres Jahresabschlusses 2023 durch die Finanzaufsicht Bafin glimpflich davongekommen. So habe …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     