Die neue Billionen-Welle? Wenn KI-Giganten die Börse stürmen

Der Halbleiter-Rally und dem Hype um Nvidia folgte an den Aktienmärkten zuletzt die Frage, woher der nächste große Wachstumsimpuls für die Branche kommen sollte. Die Antwort kam prompt und mit einem Paukenschlag: Der spektakuläre Börsengang von SpaceX hat eine nie dagewesene Dimension erreicht und das Tor für eine neue Ära von Mega-IPOs weit aufgestoßen. Was als Raumfahrt-Firma begann, hat das Potenzial, ein hochskalierbares daten- und KI-getriebenes Infrastruktur-Netzwerk zu werden. In diesem Dunstkreis verschiebt sich der Fokus der Märkte spürbar hin zu neuen, hochkapitalisierten KI-Plattformunternehmen. Für Trader bricht damit die nächste heiße Phase an, denn in den Startlöchern stehen bereits die eigentlichen Epizentren der künstlichen Intelligenz: OpenAI und Anthropic.

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SpaceX und die neue Realität von Börsengängen

Der Börsengang von SpaceX liefert einen Maßstab dafür, wie der Markt technologiegetriebene Plattformunternehmen heute bewertet. Die Bewertung des Konzerns basiert schon länger nicht mehr allein auf der klassischen Raumfahrt oder staatlichen Raketenstarts. Ein wesentlicher Treiber des Marktwerts ist das globale Satellitennetzwerk Starlink. SpaceX betreibt damit eine skalierbare, infrastrukturbasierte Plattform, die Breitband-Internetzugang auch in bislang unterversorgte Regionen weltweit bringt und im Bereich der globalen Telekommunikation eine zunehmend bedeutende Rolle spielt. Darüber hinaus könnte das Netzwerk künftig auch im Bereich Rechenzentrumsanbindung und KI-Infrastruktur an Relevanz gewinnen, da globale Abdeckung und niedrige Latenzzeiten entscheidende Wettbewerbsvorteile darstellen.

Selbstverständlich wirft ein solch großes Mega-IPO auch seinen Schatten auf andere Mitbewerber. Im Fokus der bevorstehenden Börsengänge steht vor allem OpenAI. Das Unternehmen hinter ChatGPT bewegte sich zuletzt im privaten Handel auf Bewertungen zu, die es aus dem Stand zu einem der wertvollsten Tech-Konzerne weltweit machen würden. Die zentrale Frage für einen möglichen IPO lautet, wie schnell OpenAI die Transformation vom forschungsorientierten Start-up zum profitablen Anbieter für Unternehmenskunden vollziehen kann – und ob das Geschäftsmodell die hohen Bewertungserwartungen dauerhaft trägt.

Dem gegenüber steht Anthropic. Das Unternehmen wurde von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet und wird von Schwergewichten wie Amazon und Google finanziert. Mit seinem Sprachmodell Claude positioniert sich Anthropic als sicherheitsorientierte Alternative für den B2B-Bereich – mit Fokus auf margenstarke Unternehmenskunden statt auf breite Consumer-Anwendungen. Während OpenAI auf Reichweite und Nutzervolumen setzt, versucht Anthropic über Vertrauen, Regulierungskonformität und technische Zuverlässigkeit im Unternehmensbereich Fuß zu fassen. Für den Gesamtmarkt könnten diese Börsengänge als Impulsgeber wirken, indem sie frisches Kapital in den Tech-Sektor lenken und das Sentiment im KI-Umfeld weiter festigen.

SpaceX als Blaupause

Dass solche Vorschusslorbeeren Unternehmensbewertungen in erhebliche Höhen treiben können, zeigt der Blick auf SpaceX sehr deutlich. Mit dem vollzogenen Börsengang hat das Unternehmen nicht nur eine Duftmarke hinterlassen, sondern einen Referenzpunkt für die ganze Branche gesetzt – sowohl in Bezug auf die Bewertungsdynamik als auch auf die Frage, wie Investoren technologiegetriebene Infrastrukturplattformen einpreisen. Die Aktie wird seither von Marktteilnehmern nicht nur als Raumfahrttitel gehandelt, sondern als Wachstumswette auf Starlink, auf die Rolle als globaler Telekommunikationsanbieter und auf die langfristige Positionierung im Bereich digitaler Infrastruktur.

So könnten Anleger handeln

Für risikofreudige Anleger, die davon ausgehen, dass die SpaceX-Aktie trotz der bereits hohen Bewertung und der damit verbundenen Kursfantasie weiteres Potenzial besitzt, könnte der Open End Turbo Long mit der WKN DY36UV eine mögliche Handlungsoption darstellen. Ein Turbo Long Zertifikat ermöglicht es Anlegern, mit einem Hebel überproportional an der Wertentwicklung der SpaceX-Aktie zu partizipieren.

Skeptische Anleger, die nach den jüngsten Kursrückgängen aufgrund der ambitionierten Bewertung von SpaceX mit weiterem Rückschlagpotenzial rechnen, könnten sich mit einem Endlos Turbo Short entsprechend positionieren. Eine mögliche Option wäre beispielsweise der Endlos Turbo Short mit der WKN DN2WCW.

Sollte sich die Markterwartung der Anleger nicht erfüllen, kann es zum Totalverlust des Einsatzkapitals kommen – etwa dann, wenn der Basiswert die Knock-Out Barriere erreicht, auf null fällt oder wenn der Emittent den Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von Insolvenz oder behördlicher Anordnung nicht nachkommen kann.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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