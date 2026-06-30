Block-Aktie vor dem Ausbruch? Analyst sieht jetzt 27 Prozent Chance!

Piper Sandler setzt nicht nur auf eine kurzfristige Erholung. Analyst Bill Carcache sieht in Block eine Story aus wachsendem Bruttogewinn und steigenden Margen. Die aktuelle Bewertung spiegelt die Robustheit der künftigen Ergebnisentwicklung noch nicht vollständig wider.

Wie CNBC berichtet, sieht die Investmentbank Piper Sandler bei Block plötzlich erhebliches Kurspotenzial. Die Analysten stufen die Aktie des Zahlungsdienstleisters auf "Overweight" hoch. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 58 auf 100 US-Dollar erhöht. Das entspräche einem Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der entscheidende Punkt ist, dass Block seine Geschäfte besser monetarisieren soll. Vor allem Square und Cash App könnten weiter wachsen, ohne dass dafür überzogene Annahmen nötig wären. Laut Carcache bleibt ein Wachstum im zweistelligen Bereich erreichbar.

Hinzu kommt ein zweiter Kurstreiber, der an der Börse besonders gut ankommt: Kostendisziplin. Block hat die Ausgaben stärker im Griff. Gleichzeitig könnten neue Effizienzgewinne durch künstliche Intelligenz dabei helfen, steigende Bruttogewinne noch schneller in ein bereinigtes operatives Ergebnis umzuwandeln.

Die Aktie hat bereits Rückenwind. In den vergangenen zwölf Monaten legte Block um knapp 15 Prozent zu. Besonders stark reagierte der Markt auf die jüngsten Kostensenkungen. Nach der Halbierung der Belegschaft Ende Februar sprang die Aktie um mehr als zehn Prozent an.

Piper Sandler steht mit diesem Optimismus nicht allein da. Laut LSEG empfehlen 38 von 44 Analysten, die Block-Aktie zu kaufen. Sechs raten zum Halten. Kein einziger Analyst stuft die Aktie mit "Underperform" oder "Sell" ein.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Block (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 67,80EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.





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