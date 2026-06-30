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    APA ots news

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    Nagarro startet vierte Innovation Challenge für Unternehmen...

    Für Sie zusammengefasst
    • Nagarro startet vierte Innovation Challenge
    • Gewinner erhalten PoC Förderung bis 50.000 Euro
    • Einreichung bis 18. September 2026 online möglich
    APA ots news - Nagarro startet vierte Innovation Challenge für Unternehmen...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    APA ots news: Nagarro startet vierte Innovation Challenge für Unternehmen in Österreich

    Digitale Innovationsideen gesucht: Gewinnerprojekte werden als Proof of Concept im Wert von bis zu EUR 50.000 umgesetzt

    Wien (APA-ots) - Nagarro startet gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) und Ingram
    Micro die vierte Ausgabe der Innovation Challenge. Bis 18. September 2026 können mittlere und große Unternehmen in Österreich ihre Ideen für innovative digitale Produkte, Services, Geschäftsmodelle oder Prozessinnovationen einreichen. Die besten Use Cases werden gemeinsam mit Nagarro als Proof of Concept (PoC) im Wert von bis zu 50.000 Euro umgesetzt.

    Viele Innovationsvorhaben scheitern nicht an der Idee selbst, sondern an fehlenden Ressourcen, technologischen Know-how oder Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzbarkeit. Genau hier setzt die Innovation Challenge von Nagarro an: Die Initiative unterstützt Unternehmen dabei, Innovationsideen strukturiert zu bewerten, weiterzuentwickeln und im Erfolgsfall gemeinsam mit Expert:innen umzusetzen.

    " Mit der Innovation Challenge wollen wir Unternehmen ermutigen, ihre digitalen Ideen nicht in der Schublade liegen zu lassen. Entscheidend ist nicht nur die Idee selbst, sondern der nächste konkrete Schritt: prüfen, schärfen und umsetzen. Unsere Zusammenarbeit mit AWS und Ingram Micro schafft genau den richtigen Rahmen dafür ", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder & Managing Director von Nagarro.

    Zwtl.: Bewährtes Format mit starken Partnern

    2026 findet die Innovation Challenge bereits zum vierten Mal statt. Nach drei erfolgreichen Ausgaben wird die Initiative in diesem Jahr gemeinsam mit AWS und Ingram Micro umgesetzt.

    In den vergangenen drei Ausgaben wurden unter anderem Projekte von ÖBB, Österreichischer Post, Wiener Städtischer Versicherung, Miba AG, Flughafen Wien und DECTRIS ausgezeichnet. Die Gewinnerideen reichten von KI-gestützten Wissensplattformen und intelligenten Assistenzsystemen bis hin zu datengetriebenen Analyse-, Automatisierungs- und Prognoselösungen.

    Zwtl.: Einreichung ab sofort möglich

    Die Einreichung ist ab sofort bis 18. September 2026 online möglich. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen in Österreich mit mindestens 200 Mitarbeitenden.

    Die vielversprechendsten Einreichungen werden zu einem Pitch Day eingeladen und von einer interdisziplinären Jury aus Vertreter von Wirtschaft, Technologie und Innovation bewertet. Ausschlaggebend sind dabei die Kriterien Innovationsgrad, Umsetzbarkeit, messbarem Nutzen und Commitment im Unternehmen.

    Die Gewinnerprojekte werden im Rahmen einer feierlichen Siegerprämierung im November 2026 ausgezeichnet.

    Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Einreichung finden Sie unter: www.nagarro.com/de/innovation-challenge

    Über Nagarro

    Nagarro ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-zentrierte Transformation und Digital Engineering. Mit seinem "Fluidic Intelligence"-Ansatz unterstützt Nagarro Kunden dabei, innovative, AI -first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. 18.500 Mitarbeitende in 40 Ländern sowie Nagarros CARING-Kultur prägen die partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com .

    FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    Madeleine Mitrovic Communications & Coaching
    Telefon: +43(0) 664/450 99 61
    E-Mail: madeleine@mitrovic.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0156 2026-06-30/15:25

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 75,25 auf Tradegate (30. Juni 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +124,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +88,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -8,06 %/+19,92 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Nagarro-Aktie: hohes Handelsvolumen mit möglicher Eindeckung von Short-Positionen, offene Dividende, Debatte über gescheiterte Übernahme/Privatisierung und daraus resultierenden Discount zum Gebotspreis, Unsicherheit bis zum Deal-Abschluss und Erwartungen an Kursrückführung Richtung 78–81 EUR.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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