RBC stuft Santander auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die spanische Bank vor deren Resultaten zum zweiten Quartal. Kleinere Anpassungen habe es wegen der jüngsten Währungsentwicklungen gegeben, doch im Gesamtbild blieben seine Schätzungen für das bereinigte Vorsteuerergebnis kaum verändert. Der Währungs-Rückenwind werde aufgezehrt von höheren kosten und Abschreibungen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 11,93EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,75
Kursziel alt: 12,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,75
Kursziel alt: 12,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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