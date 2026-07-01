Nach 800 % Plus: Warum Experten bei Sandisk mehr Potenzial sehen

Die Rallye der Speicheraktie Sandisk könnte nach Einschätzung von Bernstein noch lange nicht beendet sein. Das Analysehaus bekräftigte seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 1.700 auf 3.000 US-Dollar an. Damit liegt das neue Kursziel deutlich über dem Wall-Street-Konsens von 1.845,64 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

Aus Sicht von Bernstein profitiert das Unternehmen von einer neuen Generation langfristiger Lieferverträge im Speichermarkt. Diese Vereinbarungen sollen die Ertragslage stabilisieren und die Risiken für die Hersteller deutlich verringern.

Neue Verträge verändern den Markt

Analyst Mark Newman erklärte in einer Mitteilung an Kunden, dass frühere Langfristverträge im Speichergeschäft vor allem den Kunden Vorteile verschafft hätten. Die neuen Vereinbarungen unterschieden sich jedoch in 3 wesentlichen Punkten.

"Die Art und Weise, wie alte Langzeitverträge, insbesondere im Speicherbereich, formuliert waren, war extrem einseitig zugunsten des Kunden, doch diese neuen Speicher-Langzeitverträge weisen drei wesentliche Unterschiede auf: feste Preise oder Preisbänder; finanzielle Vorabverpflichtungen, um Kunden zu binden und sich vor Verlusten zu schützen; sowie lange Vertragslaufzeiten (3–5 Jahre)."

Demnach enthalten die Verträge feste oder begrenzte Preisspannen, finanzielle Vorleistungen der Kunden sowie Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren. Dadurch sollen Umsatzschwankungen und zyklische Abschwünge besser abgefedert werden.

Newman betonte zugleich, dass die Risiken nicht vollständig verschwinden. "Zwar können diese langfristigen Vereinbarungen das Risiko künftiger Konjunkturabschwünge nicht vollständig beseitigen, doch mindern sie das Abwärtsrisiko erheblich."

Laut TipRanks weist der Analyst eine Trefferquote von 80 Prozent auf und zählt damit zu den verlässlichsten Stimmen an der Wall Street. Im Analystenranking der Plattform rangiert er auf Platz 89 von 12.338 erfassten Analysten.

KI-Boom sorgt für Speicherknappheit

Die Aktie von Sandisk gehört 2026 zu den größten Gewinnern am Markt. Seit Jahresbeginn legte das Papier rund 800 Prozent zu.

Treiber der Entwicklung ist die starke Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die zunehmende Verbreitung von KI-Anwendungen erhöht den Bedarf an Halbleitern und Speichermodulen. Dadurch entstand zuletzt eine Knappheit bei Speicherchips, von der Anbieter wie Sandisk profitieren.

Gewinnprognosen steigen kräftig

Bernstein erwartet, dass die neuen Langfristverträge die Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren deutlich verbessern werden. Für das Geschäftsjahr 2030 prognostiziert das Analysehaus einen Gewinn von 214 US-Dollar je Aktie.

Ohne die neuen Vereinbarungen hätte der Gewinn nach Einschätzung der Analysten lediglich bei 81 US-Dollar je Aktie gelegen.

Auch an der Wall Street überwiegt der Optimismus. Nach Daten von LSEG empfehlen 21 der insgesamt 24 Analysten, die Sandisk beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie als starken Kauf ein.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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