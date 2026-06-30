BMNR meldet: ETH-Bestand 5,70 Mio Token, Gesamtbestand 9,8 Mrd USD
Bitmine wächst rasant: Milliardenreserven, führende ETH-Staking-Power, neue Indexaufnahme, frisches Kapital und MAVAN als Staking-Plattform für institutionelle Anleger.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Krypto‑ und Barbestände insgesamt 9,8 Milliarden USD (inkl. 5.700.040 ETH, 206 BTC, 555 Mio. USD Barmittel/marktfähige Wertpapiere sowie Beteiligungen wie Beast und Eightco).
- ETH-Bestand 5.700.040 ETH — das entspricht 4,7 % des gesamten Ethereum-Umlaufs von 120,7 Millionen ETH.
- Gestakt sind 4.879.157 ETH (mehr als jede andere Organisation), Wert ~7,7 Mrd. USD bei 1.569 USD/ETH; prognostizierte annualisierte Staking-Belohnungen ~246 Mio. USD bei Voll-Stake bzw. aktuell ~211 Mio. USD; 7‑Tage-BMNR-Rendite 2,75 % (annualisiert).
- Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large‑Cap‑Index aufgenommen, was zusätzliche institutionelle Anleger erwarten lässt.
- Abschluss des Angebots über 3.500.000 Serie‑A‑Vorzugsaktien zu je 80 USD (Zinssatz 9,50 %), Nettoerlös ~273,8 Mio. USD; Vorzugsaktien werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt; Dividenden sollen wöchentlich gezahlt werden.
- Einführung von MAVAN (Made in America Validator Network) als Staking‑Plattform für institutionelle Anleger; Bitmine wird von führenden Investoren unterstützt (u. a. ARK/Cathie Wood, Founders Fund, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy, Tom Lee) und verfolgt das Ziel „Alchemy of 5 %“ (in 11 Monaten bereits 94 % des Weges zurückgelegt).
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