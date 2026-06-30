Börsen Start Update
Börsenstart USA - 30.06. - US Tech 100 stark +1,01 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 52.223,76 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Caterpillar +2,28 %, Boeing +1,77 %, Cisco Systems +1,73 %, NVIDIA +1,72 %, Apple +1,52 %
Flop-Werte: Verizon Communications -3,59 %, Procter & Gamble -1,70 %, Walt Disney -1,63 %, Coca-Cola -1,22 %, Salesforce -0,94 %
Der US Tech 100 steht bei 30.050,98 PKT und gewinnt bisher +1,01 %.
Top-Werte: Astera Labs +8,60 %, Axon Enterprise +7,11 %, Nebius Group Registered (A) +6,92 %, KLA Corporation +6,12 %, Lam Research +5,66 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -8,02 %, T-Mobile US -4,26 %, Constellation Energy -2,47 %, IDEXX Laboratories -2,29 %, Old Dominion Freight Line -2,02 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.463,01 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Air Products & Chemicals +9,06 %, Axon Enterprise +7,11 %, KLA Corporation +6,12 %, Corning +6,04 %, Lam Research +5,66 %
Flop-Werte: Zimmer Biomet Holdings -6,63 %, The Mosaic -4,92 %, The Trade Desk Registered (A) -4,80 %, Stryker -4,48 %, T-Mobile US -4,26 %
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