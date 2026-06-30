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    ROUNDUP

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    Brüssel prüft US-Zahntechnik-Unternehmen Align kartellrechtlich

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Kommission prüft möglichen Marktmissbrauch Align
    • Zahnärzte sollen zum Kauf eines Scanners gezwungen
    • Align akzeptierte keine Scans anderer Geräte
    ROUNDUP - Brüssel prüft US-Zahntechnik-Unternehmen Align kartellrechtlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission verdächtigt das Medizintechnikunternehmen Align Technology , seine Stellung als Marktführer bei transparenten Zahnkorrekturschienen ausgenutzt zu haben. Die Brüsseler Wettbewerbshüter prüfen, ob das Unternehmen mit Sitz in den USA gegen EU-Regeln verstoßen hat. Align Technology könnte demnach Zahnärztinnen und Zahnärzte faktisch gezwungen haben, einen bestimmten Scanner zu kaufen, wenn sie durchsichtige Schienen der Marke Invisalign für ihre Patientinnen und Patienten bestellen wollten.

    Dabei geht es laut der Behörde um individuell angefertigte, herausnehmbare Zahnschienen aus transparentem Kunststoff zur Behandlung von Zahnfehlstellungen. Zunächst habe Invisalign aufgrund des Patentschutzes eine nahezu monopolartige Stellung gehabt.

    An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an. Im frühen New Yorker Handel verlor die Align-Aktie gut drei Prozent.

    Eigenes Produkt als Voraussetzung für Bestellung

    Align Technology vertreibt den Angaben nach außerdem Handgeräte unter der Marke iTero, die Zahnärztinnen verwenden, um digitale 3D-Scans der Zähne und Kiefer ihrer Patienten zu erstellen. Zahnärzte brauchen sie unter anderem, um dann transparente Zahnkorrekturschienen zu bestellen.

    Align Technology habe sich geweigert, Scans zur Bestellung von Invisalign zuzulassen, die mit anderen Geräten erstellt wurden, obwohl diese auf branchenüblichen Standarddateien basierten, hält die EU-Kommission in einer Mitteilung fest. Ein Konkurrent beschwerte sich.

    Verfahren eingeleitet

    Die EU-Kommission prüft den Fall nun eingehend. Sie betonte, dass die Einleitung eines förmlichen Untersuchungsverfahrens noch keinen Ausgang vorwegnehme. Es gibt keine gesetzliche Frist, bis wann ein Kartellverfahren abgeschlossen sein muss.

    EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera betonte in einer Mitteilung die Bedeutung der Medizinprodukte. "Transparente Zahnkorrekturschienen haben die kieferorthopädische Versorgung für Millionen Europäerinnen und Europäer verändert und bieten Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen eine unauffällige und innovative Behandlungsmöglichkeit."/wea/DP/stw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Align Technology Aktie

    Die Align Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 147,9 auf Tradegate (30. Juni 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Align Technology Aktie um -2,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Align Technology bezifferte sich zuletzt auf 10,46 Mrd..





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