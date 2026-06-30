Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 20-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Banyan Gold, Discovery Silver, Fury Gold Mines, GoGold Resources, GoldMining, Hannan Metals, IsoEnergy, Newcore Gold, Uranium Energy und U.S. GoldMining, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 30.06.2026, 17:52, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

Kupfer bleibt auch 2026 einer der spannendsten Rohstoffe weltweit. Trotz kurzfristiger Schwankungen notiert der Kupferpreis weiterhin nahe historischer Höchststände. Verantwortlich dafür sind vor allem strukturelle Angebotsengpässe, Produktionsprobleme bei wichtigen Minen sowie die steigende Nachfrage aus den Bereichen Elektrifizierung, Stromnetzausbau, Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Elektromobilität. Gleichzeitig erschweren geopolitische Spannungen im Nahen Osten und die Auswirkungen auf globale Lieferketten die Versorgung zusätzlich.

Während einige Analysten kurzfristig noch von einem ausgeglichenen Markt ausgehen, rechnen immer mehr Branchenexperten bereits für 2026 und die Folgejahre mit einem strukturellen Kupferdefizit. Neue Großprojekte benötigen oft mehr als zehn Jahre bis zur Produktion, während der weltweite Bedarf kontinuierlich steigt. Zahlreiche Prognosen sehen daher langfristig deutlich höhere Kupferpreise als notwendig an, um ausreichend neue Minen zu finanzieren und die Versorgung sicherzustellen.

Für Investoren bleibt Kupfer damit einer der zentralen Rohstoffe der kommenden Dekade. Die Energiewende, der Ausbau der Strominfrastruktur sowie der enorme Energiebedarf von KI-Anwendungen dürften die Nachfrage weiter antreiben. Wer die Rohstoffmärkte langfristig betrachtet, kommt an Kupfer kaum vorbei.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

GoldMining vermeldet Weltklasse-PEA für das Projekt São Jorge

Bei einem Spotpreis für Gold von 4.400 US$/oz beträgt der Barwert nach Steuern 836,8 Millionen US$, was einer internen Rendite von 58,6% und einer anfänglichen Amortisationszeit von nur 2,4 Jahren entspricht.

News: GoldMining gibt positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) bekannt, die einen Barwert nach Steuern von 532 Millionen Dollar und eine interne Rendite von 42 % für das Projekt São Jorge in Brasilien ausweist

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Banyan Gold übernimmt strategisches Landpaket

Banyan übernimmt eine 100%ige Beteiligung an Generic Golds gesamtem Explorationsportfolio im Yukon, bestehend aus 2.158 Claims im vielversprechenden Tintina-Goldgürtel.

News: Banyan Gold gibt den Erwerb eines Grundstücks von Generic Gold bekannt

Fury Gold Mines beauftragt Partner für Vor-Machbarkeitsstudie

Fury hat ein Team von technischen Beratern um SGS Geological Services und BBA Consultants beauftragt, mit den Arbeiten an der Vor-Machbarkeitsstudie für Eau Claire zu beginnen.

News: Fury beauftragt führende Unternehmen mit der Weiterentwicklung von Eau Claire Arbeiten zur Vor-Machbarkeitsstudie

GoGold Resources erhält Baugenehmigung für Los Ricos South

Das mexikanische Bundesumweltministerium hat alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für den Bau der Untertagemine mit großer Förderleistung Los Ricos South im mexikanischen Bundesstaat Jalisco erteilt.

News: GoGold erreicht wichtigen Meilenstein: Letzte noch ausstehende Genehmigungen gesichert und Baugenehmigung für den Untertagebau „Los Ricos South“ erteilt

GoldMining legt starke PEA für La Mina vor

Bei den aktuellen Spotpreisen ergibt sich ein Barwert nach Steuern von ca. 1,8 Milliarden US$ mit einem IRR von 49,1 % und einer anfänglichen Amortisationszeit von 1,9 Jahren.

News: GoldMining legt technischen PEA-Bericht für sein Projekt „La Mina“ in Kolumbien vor, mit einem Barwert nach Steuern von 1,0 Mrd. USD und einer IRR von 32 %

Hannan Metals wagt Schritt nach Schweden

Wie das Unternehmen bekanntgab, hat man eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von bis zu 100 % an den drei hochgradigen Goldprojekten Stavaträsk, Skellefteå North und Ådelfors in Schweden abgeschlossen.

News: Hannan sichert sich Option auf drei hochgradige Goldprojekte in Schweden; Bohrungen in Stavaträsk sollen noch in diesem Monat beginnen

IsoEnergy startet richtungsweisendes Bohrprogramm

Das Programm soll Diamantbohrungen über eine Gesamtlänge von ca. 8.000 Metern in bis zu 20 Bohrlöchern umfassen und konzentriert sich auf die Nachverfolgung der hochgradigen Ergebnisse auf Larocque East.

News: IsoEnergy startet 8.000-Meter-Sommerbohrprogramm im Projekt Larocque East im Athabasca-Becken

Uranium Energy legt Resultate für das dritte Quartal vor

Im Quartal wurden 32.195 Pfund Urankonzentrat zu Gesamtkosten pro Pfund von 54,61 US$ produziert, einschließlich Cash-Kosten pro Pfund von 46,69 US$.

News: Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt

U.S. GoldMining startet richtungsweisendes Bohrprogramm

Das Programm umfasst Diamantkernbohrungen, die sich auf Ziele mit hoher Priorität im Gebiet Whistler – Raintree konzentrieren, mit dem Ziel, bedeutende Wachstumschancen für das Projekt zu untermauern.

News: U.S. GoldMining informiert über den aktuellen Stand seines Explorationsprogramms 2026 und über Infrastruktur-Katalysatoren auf seinem 100 % unternehmenseigenen Whistler-Projekt in Alaska

Dieser Newsletter wurde am 24.06.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Haftung:

Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit und Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Weitere Hinweise:

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer:

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT:

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Urheberrecht:

© SRC swiss resource capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/