Zero Sugar, Protein und Wellness - hat die gute, alte Coke ausgedient?

Die großen Getränkekonzerne wissen: Die Klassiker bleiben Gewinnmaschinen. Doch das Wachstum entsteht immer öfter dort, wo Verbraucher ein besseres Gewissen mitkaufen. Wir haben mal geschaut, wie sich die Getränke-Riesen auf den Wandel vorbereiten.

Die gute alte Cola verschwindet nicht. Sie bekommt nur Konkurrenz im eigenen Kühlschrank. Was früher klar nach Zucker, Koffein und Markenmacht schmeckte, trifft immer weniger den Geschmack der Kunden. Zero Sugar, Protein, Prebiotics, Elektrolyten und Wellness steigen immer mehr in der Gunst der Verbraucher.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Coca-Cola: Ein Umbau, der nicht panisch wirkt

Coca-Cola ist mein Favorit, weil der Konzern die alte Welt nicht über Bord wirft, sondern sie geschickt erweitert. Coca-Cola, Fanta und Sprite bleiben globale Markenmaschinen. Gleichzeitig schiebt der Konzern immer stärker Produkte nach vorn, die besser zum Gesundheits- und Fitnessgefühl jüngerer Konsumenten passen.

Der wichtigste Beleg ist Coca-Cola Zero Sugar. Die Marke wuchs 2025 weltweit um 14 Prozent und zeigt, dass Coca-Cola den Zuckerrückgang nicht nur verwaltet, sondern kommerziell nutzen kann. Dazu kommen Marken wie Powerade, Bodyarmor, smartwater, vitaminwater, Costa Coffee, innocent und vor allem fairlife. Fairlife steht für proteinreiche, laktosefreie Milchprodukte und Shakes mit hohem Protein- und niedrigem Zuckergehalt. Genau hier trifft Coca-Cola den Fitness- und Wellness-Zeitgeist.

Mit Simply Pop ist Coca-Cola zusätzlich in den Markt für Prebiotic Sodas eingestiegen. Das Produkt enthält nach Unternehmensangaben echten Fruchtsaft, keinen zugesetzten Zucker, sechs Gramm Ballaststoffe sowie Vitamin C und Zink. Damit greift Coca-Cola die hippen Herausforderer Poppi und Olipop an, ohne die Kernmarke Coca-Cola selbst zu verwässern.

Für Anleger ist genau das stark: Coca-Cola bleibt defensiv, margenstark und global. Gleichzeitig baut der Konzern genug Wellness-Fantasie auf, um nicht altmodisch zu wirken. Die alte Cola hat also nicht ausgedient. Sie finanziert den Umbau.

PepsiCo: Der aggressivste Angriff auf die neue Getränkewelt

PepsiCo ist in meiner Rangliste knapp dahinter, weil der Konzern den Wandel besonders offensiv spielt. Der Kauf von Poppi für 1,95 Milliarden US-Dollar war ein klares Signal: PepsiCo will im boomenden Markt für Prebiotic Soda nicht Zuschauer sein, sondern mitregieren. Poppi verbindet Limonadengefühl mit Präbiotika, wenig Zucker und Lifestyle-Image. Genau diese Mischung ist bei Millennials und Gen Z gefragt.

Noch spannender ist, dass PepsiCo nicht nur Poppi kauft, sondern auch die eigene Kernmarke umbaut. Pepsi Prebiotic Cola soll klassische Cola mit funktionalem Nutzen verbinden: weniger Zucker, weniger Kalorien, präbiotische Ballaststoffe. Damit macht PepsiCo etwas Mutiges. Es verlagert Wellness nicht nur in Nebenmarken, sondern trägt den Trend direkt in die Cola-Kategorie.

Dazu kommt die Energie-Schiene. PepsiCo hat die strategische Partnerschaft mit Celsius ausgebaut. Alani Nu wandert in das PepsiCo-Vertriebssystem, während Celsius Rockstar in den USA und Kanada übernimmt. PepsiCo positioniert sich damit stärker in einem Markt, in dem Energy, Fitness und Lifestyle längst verschmolzen sind.

Der Haken: PepsiCo ist komplexer als Coca-Cola. Snacks, Cola, Energy, Functional Drinks und internationale Märkte machen die Story breiter, aber auch weniger sauber. Der Umbau ist mutiger, aber nicht ganz so elegant.

Keurig Dr Pepper: Der unterschätzte Dealmaker

Keurig Dr Pepper (KDP) ist mein spekulativer Favorit unter den klassischen Getränkekonzernen. Das Unternehmen kauft und skaliert gezielt Marken, die in die neue Welt passen. Mit Ghost hat KDP eine Lifestyle- und Energy-Marke übernommen, deren Umsätze laut Unternehmen in den Jahren vor dem Deal stark gewachsen waren. Mit Electrolit ist der Konzern zudem im Hydration-Markt unterwegs, also dort, wo Elektrolyte, Sport, Alltag und Gesundheitsgefühl zusammenlaufen.

Die Strategie ist klar: Dr Pepper, 7UP und Snapple bleiben wichtige Kernmarken. Das neue Wachstum soll aber stärker aus Energy, Hydration und funktionalen Getränken kommen. Im ersten Quartal 2026 profitierte KDP laut Reuters von starker Nachfrage im US-Getränkegeschäft, unter anderem durch Ghost und Electrolit.

Warum nicht höher in meiner Liste? Weil KDP durch Kaffee, JDE Peet’s und geplante Strukturänderungen komplizierter ist. Die Portfolio-Story ist spannend, aber nicht so klar und global wie bei Coca-Cola oder PepsiCo.

Monster und Celsius: Die pure Wellness-Energy-Wette

Monster und Celsius stehen für die radikalere Seite des Trends. Hier geht es weniger um klassische Softdrinks, sondern um Energy mit Fitness-Anstrich. Monster baut neben der Kernmarke Linien wie Reign Storm aus, die als Wellness-Energy-Produkte positioniert werden. Im ersten Quartal 2026 wuchs das Monster-Energy-Segment deutlich und umfasst inzwischen auch Reign Storm und andere Wellness-orientierte Energy-Marken.

Celsius ist noch stärker auf Fitness, zuckerfreie Energy und Lifestyle ausgerichtet. Durch die vertiefte Partnerschaft mit PepsiCo und die Integration von Alani Nu in das PepsiCo-Vertriebssystem bekommt Celsius zusätzliche Reichweite. Das macht die Aktie spannend, aber auch volatiler.

Für die Branche ist klar: Energy wird erwachsener. Weniger Zucker, mehr Funktion, mehr Fitness.

Die gute alte Coca-Cola hat nicht ausgedient

Die gute alte Coca-Cola hat nicht ausgedient. Aber sie ist nicht mehr die ganze Story. Die Zukunft der Getränkekonzerne liegt im Mix aus Cashcow und Wellness-Versprechen. Coca-Cola macht diesen Spagat am saubersten. PepsiCo greift am aggressivsten an. Keurig Dr Pepper ist der spannende Dealmaker. Monster und Celsius liefern den heißesten Energy-Hebel.

Am Ende verkaufen alle dasselbe neue Gefühl: Genuss, aber bitte mit weniger schlechtem Gewissen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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