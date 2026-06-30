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    ROUNDUP

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    Hensoldt prüft Auswirkungen des Aus für F126-Fregatte

    Für Sie zusammengefasst
    • Hensoldt prüft Folgen des Baustopps der F126-Fregatte
    • Hensoldt erwartet keine kurzfristigen Prognoseeffekte
    • Auftragswert F126 bei rund 200 Millionen Euro
    ROUNDUP - Hensoldt prüft Auswirkungen des Aus für F126-Fregatte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt will nach dem Baustopp der F126-Fregatte mögliche Auswirkungen auf das eigene Unternehmen untersuchen. "Wir prüfen die Auswirkungen der Entscheidung des Bundesministeriums der Verteidigung sorgfältig und stimmen die nächsten Schritte eng mit unserem Vertragspartner ab", sagt Hensoldt-Chef Oliver Dörre laut einer Mitteilung am Dienstag. Nach heutigem Stand erwarte das Unternehmen keine Auswirkungen auf seine kurz- oder mittelfristige Prognose.

    Die Aussagen setzten das Papier am Morgen etwas unter Druck. Am Nachmittag hatte es das Minus aber schon wieder abgeschüttelt und notierte gut ein Prozent höher.

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    Angesichts mehrjähriger Verzögerungen hat das Bundesverteidigungsministerium das milliardenschwere Projekt für die Anschaffung von Fregatten des Typs F126 beendet. Der Bau der insgesamt sechs Schiffe werde "nicht weiterverfolgt", hatte das Ministerium vor kurzem mitgeteilt. Stattdessen sollten nun acht Meko-Fregatten vom deutschen Hersteller TKMS angeschafft werden, die primär für die U-Boot-Jagd eingesetzt werden können. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr habe die Unterauftragnehmer des Projekts entsprechend informiert, hieß es von Hensoldt.

    Hensoldt liefert den Angaben zufolge für die F126-Fregatte das Marineüberwachungsradar TRS-4D. Das System sei kein ausschließlich für F126 entwickeltes Einzelprodukt, hieß es. Radare der TRS-4D-Familie seien bereits auf Schiffen der Deutschen Marine im Einsatz, aber auch international gefragt.

    Für das Unternehmen aus Taufkirchen bei München liege der Gesamtauftragswert im F126-Programm bei gut 200 Millionen Euro, teilte Rüstungselektronikkonzern weiter mit. Davon seien bereits mehr als ein Drittel als Umsatz realisiert. Für das laufende Geschäftsjahr seien noch Erlöse im niedrigen zweistelligen Millionenbereich vorgesehen./mne/stk/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 68,46 auf Tradegate (30. Juni 2026, 16:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +8,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,79 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +0,80 %/+45,89 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der HENSOLDT-Aktie. Insiderkäufe von Vorstand Dörre und Tews stützen das Sentiment, der Kurs bewegt sich um 67–69 EUR. DZ Bank rät zum Kauf, Experte erhöht Rating, Risiken sind eingepreist. Diskussionen zu Entschädigungen aus dem Fregattenprojekt, geopolitischer Nachfrage in Europa sowie Banken- bzw. Leerverkäufer-Druck beeinflussen die Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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    dpa-AFX
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