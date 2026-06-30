JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 70 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Phil Buller wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen frühen Ausblick aber das zweite Quartal. Er rechnet mit einer weiterhin starken Auftragsentwicklung im Bereich der Elektrifizierung. Abgesehen von der Anpassung an Wechselkurseffekte bleiben seine Schätzungen aber im Wesentlichen unverändert. Die Zielerhöhung begründete der Experte mit dem verschobenen Bewertungszeitraum, der sich nun bis Ende 2027 erstrecke./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 94,62EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 70

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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