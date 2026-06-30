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    USA

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    Verbrauchervertrauen verbessert sich ein wenig

    Für Sie zusammengefasst
    • Konsumindikator stieg im Juni auf 91,2 Punkte
    • Volkswirte rechneten mit einem Anstieg auf 94,4
    • Vormonat von 93,1 auf 90,6 nach unten revidiert
    USA - Verbrauchervertrauen verbessert sich ein wenig
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juni ein wenig verbessert. Der Konsumindikator stieg um 0,6 Punkte auf 91,2 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt allerdings mit einem deutlicheren Anstieg auf 94,4 Punkte gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde von 93,1 auf 90,6 Punkte nach unten revidiert.

    Verbessert haben sich die Konjunkturerwartungen der Verbraucher. Die Bewertung der Lage verschlechterte sich hingegen. Beide Werte lagen unter den Erwartungen von Volkswirten.

    "Das Verbrauchervertrauen stieg im Juni leicht an, da die in den letzten Wochen gesunkenen Ölpreise die Befürchtungen hinsichtlich der Inflation etwas gemildert haben", sagte Dana Peterson, Chefökonomin beim Conference Board. Zudem sei die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage etwas positiver ausgefallen. Die Einschätzung der aktuellen Arbeitsmarktlage habe sich hingegen "merklich verschlechtert"./jsl/he






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