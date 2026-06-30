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    Gipfeltreffen zur Sicherheit in der PV- und ESS-Branche 2026

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    Einen neuen Weg zu einer sicheren und zuverlässigen Entwicklung ebnen

    Gipfeltreffen zur Sicherheit in der PV- und ESS-Branche 2026 - Einen neuen Weg zu einer sicheren und zuverlässigen Entwicklung ebnen
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der Intersolar Europe 2026 veranstaltete Huawei Digital Power gemeinsam mit globalen Partnern am 24. Juni 2026 in München den ersten „2026 PV & ESS Safety Industry Summit", dessen Schwerpunkt auf den Sicherheitsrisiken und dem Missverhältnis beim Versicherungsschutz beim großflächigen Ausbau von PV+ESS im Rahmen der globalen Energiewende lag. Der Gipfel brachte renommierte Experten, Verbandsvertreter und Vertreter der Versicherungsbranche zusammen, um einen intensiven Dialog über Sicherheitsstandards für Energiespeicher, Herausforderungen im Brandnotfall, die Weiterentwicklung von Prüfverfahren und Innovationen im Versicherungswesen zu führen und damit einen neuen Weg für eine sichere und zuverlässige Entwicklung zu ebnen.

    2026 PV & ESS Safety Industry Summit

    Sicherheit bei PV+ESS erfordert eine qualitativ hochwertige Entwicklung
    Xia Hesheng, Vizepräsident von Huawei Digital Power und Leiter des Bereichs Strategie und Marketing bei Huawei Digital Power, betonte, dass die Sicherheit bei PV+ESS bei der Entwicklung des neuen Energiesystems keine Option, sondern eine Notwendigkeit sei. Es handelt sich nicht um einen einzelnen technologischen Durchbruch, sondern um die Integration verschiedener Disziplinen, darunter Elektrochemie, Wärmemanagement, Leistungselektronik, Digitaltechnik und KI. Huawei hat sich stets an den Grundsatz „Qualität steht an erster Stelle" gehalten und langfristig in Innovationen im Bereich der PV+ESS-Sicherheitstechnologie investiert, um die Sicherheit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu gewährleisten. Huawei wird mit der Branche zusammenarbeiten, um die umfassende Integration von quantitativen Sicherheitsbewertungen und Versicherungsmechanismen voranzutreiben und so eine qualitativ hochwertige Entwicklung der Branche für erneuerbare Energien zu fördern.

    Durchbrüche im Bereich Sicherheit aus globaler Perspektive
    Gerrit Lührung, Leiter Systeminfrastruktur und BESS, Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. V. (BVES) erklärte, dass sich die Energiespeicherung angesichts der „Einschränkungskrise" von einem Instrument der kommerziellen Arbitrage zu einer zentralen Systemkomponente entwickelt habe. Derzeit beträgt die Gesamtkapazität der Batteriespeichersysteme (BESS) in Deutschland 19 GW, wobei das Wachstum vor allem vom Energieversorgungssektor sowie vom gewerblichen und industriellen Sektor getragen wird. In den nächsten drei Jahren muss die Branche regulatorische Auflagen überwinden, die neuen Sicherheitsrichtlinien einhalten und den Wert des Systems voll ausschöpfen.

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