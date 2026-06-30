Wall Street steigt, bestes Halbjahr seit 2021 – DAX legt zu, Krypto sackt ab

Der Dow hat seit Jahresbeginn mehr als 8 Prozent zugelegt und steuert damit auf das beste erste Halbjahr seit fünf Jahren zu. Der S&P 500 hat ähnlich stark gewonnen und der Nasdaq sogar mehr als 11 Prozent. Zu den Dow-Gewinnern am Dienstag zählen Caterpillar und Boeing, während Procter & Gamble und Walt Disney zurückfallen. Im Nasdaq-Index zählen die Chipaktien Intel , ASML und Sandisk zu den größten Gewinnern. Ein Ausreißer ist das Rüstungsunternehmen AeroVironment , dessen Aktie nach starken Quartalszahlen um 21,7 Prozent in die Höhe schoss.

Die US-Aktien setzen ihren moderaten Aufwärtskurs am Dienstag fort. Der Dow Jones , der am Montag erstmals über der Marke von 52.000 geschlossen hat, baut seine Gewinne weiter aus und tendiert aktuell (Stand 16:30 Uhr) rund 0,1 Prozent höher, während der S&P 500 gut 0,4 Prozent zulegt und der Nasdaq 100 etwa 0,9 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX und Europabörsen

Der deutsche Leitindex hat seine Gewinne am Dienstag im Handelsverlauf behauptet. Aktuell steigt der DAX um 1,3 Prozent auf 24.951 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich wieder die Marke von 25.000 Zählern übertroffen hatte. Die anderen europäischen Leitbörsen verzeichnen ebenfalls klare Gewinne. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,3 Prozent an. während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 0,9 Prozent aufwärts geht.

Größte DAX-Gewinner sind Siemens Energy (+5,4 Prozent), Infineon und Siemens. Die Deutsche Bank rät, die Siemens-Energy-Aktie zu kaufen und setzt ihr ein Kursziel von 200 Euro, das entspricht noch 21 Prozent Aufwärtspotenzial. Adidas-Titel holen einen Teil ihrer Verluste auf und notieren 0,4 Prozent schwächer. Sie werden durch das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM etwas belastet.

Investoren schlugen europaweit zudem bei Chipaktien zu. ASML kletterten in Amsterdam um 7,1 Prozent, Infineon um 3,7 Prozent und BE Semiconductor um 4,3 Prozent.

Rohstoffe: Ölpreise ohne klare Linie, Lage bleibt fragil

Die Ölpreise tendieren im späten Nachmittagshandel ohne eine klare Richtung, während sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten etwas entspannen. Brent-Rohöl stieg zuletzt um 0,1 Prozent auf 73,18 US-Dollar je Barrel, WTI-Rohöl fiel hingegen um 0,2 Prozent auf 70,59 US-Dollar.

Der Goldpreis steigt am Spotmarkt um 1,0 Prozent auf 4.057 US-Dollar und notiert damit wieder über der Marke von 4.000 US-Dollar. Für Silber geht es 3,3 Prozent aufwärts.

Devisen und Krypto

Am Devisenmarkt fällt der Euro um 0,1 Prozent zum US-Dollar auf 1,1410. Der japanische Yen fiel am Dienstag auf den tiefsten Stand zum US-Dollar seit 40 Jahren. Die Währung bleibt im Fokus der Händler, da ein Eingriff der japanischen Notenbank immer wahrscheinlicher wird. Gleichzeitig stützt ein schwacher Yen allerdings den exportorientierten japanischen Aktienmarkt (Nikkei).

Die Kryptowährung Bitcoin zeigt sich am Dienstag klar schwächer und büßt 2,9 Prozent ein auf 58.557 US-Dollar. Für Ether und Solana geht es jeweils 3,6 Prozent abwärts..

Asiatische Märkte mit Tech-Rückenwind

In Asien zeigte sich ein uneinheitliches, aber mehrheitlich freundliches Bild. Die Erholung der US-Tech-Werte schwappte sichtlich auf die asiatischen Handelsplätze über, da die Risikobereitschaft der Anleger im Technologiesektor zurückkehrte. In Japan schloss der Nikkei 225 um 0,9 Prozent höher, gestützt unter anderem von Rakuten (+5,4 Prozent), nachdem Berichte über staatliche Milliardensubventionen für Satellitennetzwerke die Aktie beflügelten.

Der Kospi in Südkorea stieg um 1,0 Prozent. Hier sorgte Samsung Electro-Mechanics mit einem millionenschweren MLCC-Liefervertrag für KI-Komponenten (+9 Prozent) für erhebliche Kauflaune. Keine einheitliche Linie fanden die Benchmarks in China. Während der Festlandindex CSI 300 um 1,1 Prozent zulegte, verbuchte der Hongkonger Hang Seng ein Minus von 0,6 Prozent.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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