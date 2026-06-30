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    HEP Global: Positives Geschäftsjahr 2025 – Gewinnsprung begeistert Anleger

    Das Geschäftsjahr 2025 markiert für das Unternehmen einen klaren Wendepunkt: deutlich höhere Erlöse, spürbar besserer Cashflow und eine geschärfte, zukunftsorientierte Strategie.

    HEP Global: Positives Geschäftsjahr 2025 – Gewinnsprung begeistert Anleger
    Foto: adobe.stock.com
    • Geschäftsjahr 2025: Umsatzerlöse 45,8 Mio. €, EBIT 10,8 Mio. €, Konzernergebnis 2,9 Mio. € (deutliche Verbesserung gegenüber 2024).
    • Operativer Cashflow stark verbessert auf 8,1 Mio. € (2024: −24,8 Mio. €).
    • Deutlicher Anstieg der Erlöse aus der Projektentwicklung auf 41,9 Mio. € (2024: 18,8 Mio. €); wesentliche Treiber Deutschland und Polen; Kostenbasis gesenkt und operative Effizienz gesteigert.
    • Bestandsaufbau unfertiger Leistungen: Veränderung +13,5 Mio. €, Bilanzansatz am Jahresende 65,7 Mio. € — Hinweis auf Ausbau der internationalen Projektpipeline (u. a. USA, Deutschland).
    • Strategische Neuausrichtung nach Verkauf des Investmentgeschäfts Ende 2024: Fokus auf Greenfield-first-Projektentwicklung, Ausbau des Servicegeschäfts und Integration von Batteriespeichern.
    • Prognose 2026: Umsatzerlöse 45–55 Mio. €, EBIT 0–10 Mio. €; Ergebnis- und Umsatzniveau hängt von Ausgestaltung/Timing einer Finanzierungslösung (Partnerschaft in den USA) ab.


    hep global Unternehmensanleihe 6,50 % bis 11/27

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