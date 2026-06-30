HEP Global: Positives Geschäftsjahr 2025 – Gewinnsprung begeistert Anleger
Das Geschäftsjahr 2025 markiert für das Unternehmen einen klaren Wendepunkt: deutlich höhere Erlöse, spürbar besserer Cashflow und eine geschärfte, zukunftsorientierte Strategie.
Foto: adobe.stock.com
- Geschäftsjahr 2025: Umsatzerlöse 45,8 Mio. €, EBIT 10,8 Mio. €, Konzernergebnis 2,9 Mio. € (deutliche Verbesserung gegenüber 2024).
- Operativer Cashflow stark verbessert auf 8,1 Mio. € (2024: −24,8 Mio. €).
- Deutlicher Anstieg der Erlöse aus der Projektentwicklung auf 41,9 Mio. € (2024: 18,8 Mio. €); wesentliche Treiber Deutschland und Polen; Kostenbasis gesenkt und operative Effizienz gesteigert.
- Bestandsaufbau unfertiger Leistungen: Veränderung +13,5 Mio. €, Bilanzansatz am Jahresende 65,7 Mio. € — Hinweis auf Ausbau der internationalen Projektpipeline (u. a. USA, Deutschland).
- Strategische Neuausrichtung nach Verkauf des Investmentgeschäfts Ende 2024: Fokus auf Greenfield-first-Projektentwicklung, Ausbau des Servicegeschäfts und Integration von Batteriespeichern.
- Prognose 2026: Umsatzerlöse 45–55 Mio. €, EBIT 0–10 Mio. €; Ergebnis- und Umsatzniveau hängt von Ausgestaltung/Timing einer Finanzierungslösung (Partnerschaft in den USA) ab.
+0,16 %
0,00 %
-14,08 %
-13,54 %
-30,29 %
-32,97 %
-39,15 %
-39,07 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.