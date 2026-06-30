BERNSTEIN RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips vor Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein Wachstum am oberen Ende der Prognosespanne. Hinsichtlich der Margenentwicklung sei das zweite Quartal aber wohl schwieriger gewesen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 03:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 23,67EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.





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