Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SMA Solar Technology
Tagesperformance: +10,65 %
Tagesperformance: +10,65 %
Platz 1
Performance 1M: -10,77 %
Performance 1M: -10,77 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -5,57 %
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 2
Performance 1M: -18,13 %
Performance 1M: -18,13 %
United Internet
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 3
Performance 1M: -13,57 %
Performance 1M: -13,57 %
Nordex
Tagesperformance: +4,52 %
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 4
Performance 1M: +7,68 %
Performance 1M: +7,68 %
Nemetschek
Tagesperformance: -4,18 %
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 5
Performance 1M: -10,86 %
Performance 1M: -10,86 %
Verbio
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 6
Performance 1M: -24,06 %
Performance 1M: -24,06 %
PVA TePla
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 7
Performance 1M: +1,03 %
Performance 1M: +1,03 %
Jenoptik
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 8
Performance 1M: -0,50 %
Performance 1M: -0,50 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 9
Performance 1M: -9,87 %
Performance 1M: -9,87 %
freenet
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 10
Performance 1M: -10,72 %
Performance 1M: -10,72 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 11
Performance 1M: -14,39 %
Performance 1M: -14,39 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 12
Performance 1M: -2,64 %
Performance 1M: -2,64 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 13
Performance 1M: -1,01 %
Performance 1M: -1,01 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 14
Performance 1M: +11,45 %
Performance 1M: +11,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qiagen
wallstreetONLINE-Forum: Die Anleger zeigen eine gespannte, überwiegend neutrale Haltung mit Fokus auf Übernahme- bzw. Merger-Szenarien. Ein neuer CEO wird als Türöffner für eine freundliche Übernahme gesehen; gelingt dies nicht, bleibt ein Merger unsicher. HV-Diskussionen deuten auf mögliche Angebote; eine konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert.
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