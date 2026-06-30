ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 74 Euro
- Jefferies hält SMA Solar auf Buy mit Ziel 74€
- Mögliches Importverbot für chinesische Wechselrichter
- Westliche Anbieter wie SMA dürften profitieren
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Constantin Hesse kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Bericht über ein mögliches Importverbot für chinesische Wechselrichter. Sollte dies so umgesetzt werden, glaubt der Experte, dass dies westlichen Anbietern - darunter auch SMA Solar - erheblich zugutekommen würde. Der Vorschlag könne aber noch geändert oder gänzlich verworfen werden, fügte der Experte hinzu./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,11 % und einem Kurs von 63,70 auf Tradegate (30. Juni 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +13,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,33 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -30,21 %/+17,37 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 74 Euro
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Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
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Ich halte die Bewertung weiter für absolut verrückt. Das Unternehmen macht Verlust und steht bilanziell m.E. wackelig da, da die Cashposition wesentlich Kundenanzahlungen sind. Im Bereich HBS machte man mit jedem Umsatz-Euro ca. ein Drittel Verlust. Und wenn der Vorstand im Bereich HBS eine Trendwende sieht, dann kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Im Bereich Largs Scale ist zum die Marge rückläufig gewesen.
Bericht
EU stoppt Förderung von Energieprojekten mit chinesischen Wechselrichtern
https://www.welt.de/politik/ausland/article69ea4497c4c1fb99d23d95b8/bericht-eu-stoppt-foerderung-von-energieprojekten-mit-chinesischen-wechselrichtern.html