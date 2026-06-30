Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,11 % und einem Kurs von 63,70 auf Tradegate (30. Juni 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +13,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,33 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -30,21 %/+17,37 % bedeutet.