NurExone gibt Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 30. Juni 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“), eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.012.573 Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von 0,62 C$ pro Einheit mit einem gesamten Bruttoerlös von ungefähr 627.795,26 C$ abgeschlossen hat (das „Angebot“). Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Keine Insider haben an diesem Angebot teilgenommen, und im Zusammenhang mit diesem Angebot wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und (ii) einem Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,78 C$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum zu erwerben, vorbehaltlich einer Beschleunigung. Wenn der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der TSXV für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,55 C$ erreicht oder überschreitet, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine (die „Beschleunigungsmitteilung“) das Ablaufdatum der Optionsscheine auf das Datum beschleunigen, das 30 Tage nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung liegt. Wenn die Optionsscheine nicht bis zum beschleunigten Ablaufdatum ausgeübt werden, verfallen die Optionsscheine und haben keine weitere Kraft oder Wirkung.

Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV, und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSXV, am OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenschäden unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung des Orphan-Drug-Status, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie zu verankern.

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