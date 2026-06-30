Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 30.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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ASML Holding
Tagesperformance: +6,00 %
Tagesperformance: +6,00 %
Platz 1
Performance 1M: +26,16 %
Performance 1M: +26,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding
ASML-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: überwiegend bullisch. Positiv: SK-Hynix-Deal stärkt Auftragsbuch; Micron-Zahlen/KI-Nachfrage untermauern Fundament; BoA hebt Ziel auf 2.022 €, Analysten erwarten volles CY27-Auftragsbuch. Sicht: 1.500–2.000 € als plausibler Range; Risiko durch Südkorea/Überkauf-Signale. 14-Tage-Kursentwicklung: im Text kein konkreter Wert genannt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -5,27 %
Tagesperformance: -5,27 %
Platz 2
Performance 1M: -18,22 %
Performance 1M: -18,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
ASML-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: überwiegend bullisch. Positiv: SK-Hynix-Deal stärkt Auftragsbuch; Micron-Zahlen/KI-Nachfrage untermauern Fundament; BoA hebt Ziel auf 2.022 €, Analysten erwarten volles CY27-Auftragsbuch. Sicht: 1.500–2.000 € als plausibler Range; Risiko durch Südkorea/Überkauf-Signale. 14-Tage-Kursentwicklung: im Text kein konkreter Wert genannt.
Siemens
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 3
Performance 1M: +5,05 %
Performance 1M: +5,05 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 4
Performance 1M: -1,56 %
Performance 1M: -1,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
ASML-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: überwiegend bullisch. Positiv: SK-Hynix-Deal stärkt Auftragsbuch; Micron-Zahlen/KI-Nachfrage untermauern Fundament; BoA hebt Ziel auf 2.022 €, Analysten erwarten volles CY27-Auftragsbuch. Sicht: 1.500–2.000 € als plausibler Range; Risiko durch Südkorea/Überkauf-Signale. 14-Tage-Kursentwicklung: im Text kein konkreter Wert genannt.
Bayer
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 5
Performance 1M: +31,74 %
Performance 1M: +31,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit ein überwiegend optimistisches Bayer-Sentiment. Der potenzielle Roundup-Vergleich und die Aussicht auf Rechtsklarheit könnten Kurs- und Dividendenpotenziale freisetzen (Dividende ca. 2,50 EUR; Kursziele ≥100 EUR in 3 Jahren). Risiken bleiben durch Patente, Rückstellungen und US-Rechtsstreitigkeiten. Die 14-Tage-Entwicklung war volatil; zuletzt gab es einen Anstieg mit Gewinnmitnahmen.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 6
Performance 1M: -24,28 %
Performance 1M: -24,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall überwiegend sachlich mit leicht optimistischem Ton. Positive Impulse: Ukraine-Munitionsauftrag, NATO-/Verteidigungsaufträge, Lettland-Abkommen; Marine-Lasertechnik. Technisch/Chart: Kurs ca. 972 €, zeitweise über 1000 €; 14-Tage-Entwicklung ca. +7%. Analysten senkten Ziele, doch Unterstützung bei ca. 902,50 € bleibt.
Hermes International
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 7
Performance 1M: +0,03 %
Performance 1M: +0,03 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 8
Performance 1M: -0,68 %
Performance 1M: -0,68 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 9
Performance 1M: +4,11 %
Performance 1M: +4,11 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 10
Performance 1M: -2,64 %
Performance 1M: -2,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall überwiegend sachlich mit leicht optimistischem Ton. Positive Impulse: Ukraine-Munitionsauftrag, NATO-/Verteidigungsaufträge, Lettland-Abkommen; Marine-Lasertechnik. Technisch/Chart: Kurs ca. 972 €, zeitweise über 1000 €; 14-Tage-Entwicklung ca. +7%. Analysten senkten Ziele, doch Unterstützung bei ca. 902,50 € bleibt.
Sanofi
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 11
Performance 1M: +2,06 %
Performance 1M: +2,06 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 12
Performance 1M: -10,93 %
Performance 1M: -10,93 %
SAFRAN
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 13
Performance 1M: +13,40 %
Performance 1M: +13,40 %
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