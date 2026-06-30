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    Besonders beachtet!

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    Zimmer Biomet Holdings Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 30.06.2026

    Am 30.06.2026 ist die Zimmer Biomet Holdings Aktie, bisher, um -7,40 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zimmer Biomet Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Zimmer Biomet Holdings Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 30.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Zimmer Biomet ist ein führender Medizintechnik-Konzern für orthopädische Implantate und chirurgische Lösungen (v.a. Hüft-, Knie-, Schulterendoprothetik, Trauma, Wirbelsäule, Dental). Starke Marktstellung weltweit, besonders in der Gelenkrekonstruktion. Wichtige Wettbewerber: Stryker, Johnson & Johnson/DePuy Synthes, Smith & Nephew, Medtronic. USPs: breites Portfolio, starke Marke, OP-Integration und Robotiklösungen.

    Zimmer Biomet Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 30.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Zimmer Biomet Holdings Aktie. Mit einer Performance von -7,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Zimmer Biomet Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,40 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl die Zimmer Biomet Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,82 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,11 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zimmer Biomet Holdings +3,90 % gewonnen.

    Während Zimmer Biomet Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,27 %.

    Zimmer Biomet Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,23 %
    1 Monat +13,11 %
    3 Monate +3,82 %
    1 Jahr +1,97 %
    Stand: 30.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Zimmer Biomet Holdings Aktie

    Es gibt 193 Mio. Zimmer Biomet Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,44 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 30.06. - US Tech 100 stark +1,01 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Zimmer Biomet Holdings

    Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,22 %. Stryker notiert im Minus, mit -4,08 %. Medtronic notiert im Minus, mit -2,01 %.

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    Ob die Zimmer Biomet Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zimmer Biomet Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zimmer Biomet Holdings

    -6,74 %
    -2,99 %
    +13,32 %
    +2,57 %
    +3,10 %
    -40,16 %
    -34,99 %
    -26,41 %
    +130,65 %
    ISIN:US98956P1021WKN:753718
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