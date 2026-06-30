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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Erholung geht weiter - Nasdaq mit sattem Halbjahresplus

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq baut Vortagesgewinne dank Nachfrage nach Tech
    • Dow und S&P steigen moderat Nasdaq Jahresplus 19
    • Solaraktien stark im Kurs wegen drohendem Importverbot
    ROUNDUP/Aktien New York - Erholung geht weiter - Nasdaq mit sattem Halbjahresplus
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag etwas weiter zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes bauten ihre starken Vortagesgewinne aus. Marija Veitmane, Leiterin Aktienanalyse bei State Street Global Markets, verwies auf die wieder erstarkte Nachfrage nach Technologieaktien. "Die Anleger sind erneut zu der Ansicht gelangt, dass der IT-Sektor eine der wenigen Branchen mit starkem und verlässlichem Gewinnwachstum darstellt", schrieb sie. "Dadurch erscheinen hier jegliche Schwankungen als Kaufgelegenheit."

    Der Konflikt in Nahost bleibt zwar im Blick, doch das Anlegerverhalten bestimmt er derzeit nicht wesentlich. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus gibt es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran.

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    Nach Erholungsgewinnen von zwei Prozent am Vortag hat der Nasdaq 100 auch an diesem Tag die Nase vorn. Der überwiegend mit Technologietiteln bestückte Auswahlindex stieg im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 30.090 Punkte. Auf Monatsbasis bedeutet das zwar ein Minus von 0,8 Prozent, seit Jahresbeginn jedoch ein Plus von 19 Prozent, das vor allem auf die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) zurückgeht.

    Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,3 Prozent auf 52.311 Punkte. Für den Juni ergibt dies zwar ein Plus von 2,5 Prozent, doch im bisherigen Jahresverlauf hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von knapp 9 Prozent nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 gewann an diesem Handelstag 0,4 Prozent auf 7.470 Punkte, was für die ablaufenden sechs Monate einen Gewinn von 9 Prozent bedeutet.

    Aktien wie Applied Materials und Lam Research kletterten im frühen Geschäft auf Rekordhochs. Sandisk , die erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke erreicht hatten und dann zurückgekommen waren, legten um 6,1 Prozent zu. Arm Holdings erholten sich mit 5,0 Prozent und Nvidia waren mit plus 1,6 Prozent zweitstärkster Wert im Dow.

    Solaraktien waren ebenfalls gefragt. So gewannen First Solar , Nextpower , SolarEdge und Fluence Energy zwischen knapp 3 und etwas über 9 Prozent. Als Treiber wurde auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hingewiesen, wonach in den Vereinigten Staaten ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vorbereitet wird. Es herrsche Sorge, dass das Land diese Produkte nutzen könnte, um die Stromversorgung zu stören.

    Beim Industriegaskonzern Air Products sorgte der Ausstieg aus einem Alternative-Energien-Projekt für ein Plus von knapp 10 Prozent.

    Aus den hinteren Börsenreihen fielen AeroVironment mit einem Plus von fast 20 Prozent au, während Aevex um 12 Prozent hochsprangen. Unter den zwei Rüstungsunternehmen begeisterte AeroVironment mit seinen Quartalszahlen sowie einem überraschend hohen Umsatzausblick. Aevex meldete einem millionenschweren Auftrag der US-Luftwaffe.

    Align Technology büßten 3,4 Prozent ein. Die EU-Kommission prüft, ob das Medizintechnikunternehmen seine Stellung als Marktführer bei transparenten Zahnkorrekturschienen ausgenutzt hat./ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,82 % und einem Kurs von 146,1 auf Tradegate (30. Juni 2026, 16:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +55,51 %/+81,43 % bedeutet.





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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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