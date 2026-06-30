Nach dem Umbau: Die Deutsche Bank setzt jetzt auf Comcast

Die geplante Abspaltung des Mediengeschäfts NBCUniversal sorgt für neuen Optimismus bei Comcast. Die Deutsche Bank hat die Aktie des US-Telekommunikations- und Medienkonzerns von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Trotz einer Senkung des Kursziels von 34 auf 32 US-Dollar sieht das Institut weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Mit ihrem Kursziel bewegt sich die Deutsche Bank nahezu auf Höhe des durchschnittlichen Wall-Street-Kursziels von 32,43 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Einschätzung von Analyst Bryan Kraft könnte die Trennung von Comcast und NBCUniversal den Blick der Anleger auf die einzelnen Geschäftsbereiche schärfen. Künftig würden der Telekommunikationskonzern und das Mediengeschäft separat bewertet. Das könne den Wert von Comcast deutlicher sichtbar machen und der Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Der Analyst verfügt laut TipRanks über eine Trefferquote von 59 Prozent und zählt damit zu den verlässlicheren Stimmen an der Wall Street. Im Ranking der Plattform belegt er Platz 673 unter 12.338 erfassten Analysten.

Die Börse reagierte bereits positiv auf die Pläne. Die Comcast-Aktie legte am Montag um mehr als 4 Prozent zu.

Mehr Spielraum für Übernahmen

Für die Deutsche Bank liegt der größte Vorteil der Transaktion in der größeren strategischen Flexibilität. Kraft schrieb in einer Mitteilung an Kunden: "Die Aufspaltung bietet größere strategische Flexibilität [...] einschließlich der Möglichkeit, Übernahmen oder Unternehmenszusammenschlüsse anzustreben."

Zugleich betonte der Analyst, dass es einen klaren Wert habe, auf Marktchancen reagieren zu können. Mit Blick auf frühere Entwicklungen verwies er auf die Situation rund um Netflix. Die Aufspaltung in zwei unabhängige Unternehmen sei "ein wichtiger Schritt", um Comcast für mögliche Gelegenheiten in der Zukunft besser aufzustellen.

Nach Ansicht der Deutschen Bank könnte Comcast nach der Trennung zudem leichter Kapital freisetzen. Das würde dem Konzern zusätzlichen finanziellen Spielraum für strategische Zukäufe verschaffen.

Gegen den Trend an der Wall Street

Mit ihrer Kaufempfehlung stellt sich die Deutsche Bank gegen die vorherrschende Meinung vieler Analysten. Nach Daten von LSEG empfehlen 22 der insgesamt 32 beobachtenden Analysten die Aktie lediglich zum Halten. Nur 7 Experten sprechen eine Kauf- oder starke Kaufempfehlung aus.

Comcast hatte bereits Anfang des Jahres einen Teil seines Kabel-TV-Geschäfts abgespalten. Daraus entstand das börsennotierte Unternehmen Versant, die Muttergesellschaft von CNBC.

Trotz der jüngsten Kurserholung bleibt die langfristige Entwicklung durchwachsen. Innerhalb der vergangenen 12 Monate hat die Comcast-Aktie rund 27 Prozent an Wert verloren (Stand 17:00 Uhr MESZ). Die Deutsche Bank sieht jedoch gerade im laufenden Konzernumbau die Chance auf eine Neubewertung des Unternehmens.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,38 $ , was einem Rückgang von -7,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar